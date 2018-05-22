В Минтруде сообщили о снижении числа безработных в России

За минувшую неделю безработных в России стало меньше почти на 2 процента, составив более 740 тысяч человек. Такие данные приводит Минтруд.

Речь идет о гражданах, зарегистрированных в службе занятости. Годом ранее в этот период их численность составляла почти 863 тысячи человек.

Как пояснили в ведомстве, за неделю снижение числа безработных произошло в 78 регионах. Одновременно рост наблюдался в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Саратовской областях и Республике Дагестан, передает ТАСС.

При этом суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках, превысила 107 тысяч человек.

Предыдущие опросы ВЦИОМ показывают, что безработица в России опережает официальные данные и составляет 11 процентов от экономически активного населения страны.