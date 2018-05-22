В поселке Протасы с семи утра до позднего вечера работает своя радиостанция. Ее создателем и ведущим является Елена Гельфанд. На частоте 94.3 FM идут в эфир передачи о моде, культуре, звучат песни. Условие одно - и передачи, и музыка должны быть добрыми.

Елена Гельфанд работает в радиоэфире с семи утра и до позднего вечера. Вещает станция и в интернете. Фото: Константин Бахарев

- Как ни послушаешь то, что сейчас передают, так один ужас, - говорит Елена. - И по телевизору, и в интернете. Я решила, что людям сейчас не хватает нормальных новостей и хорошей, доброй музыки.

Заняться радиостанцией она решила два года назад, когда с мужем переехала из Перми в Протасы. Много лет она отработала ведущей на пермском радио. И как-то подумала: а может, и в Протасах заняться тем же самым? Тем более что супруг Марк по профессии радиотехник. И вот Елена приступила к делу. В общем, закупили оборудование, оформили нужные документы. Через несколько месяцев она, наконец, получила право на вещание, правда, пока только на УКВ-частотах. "Конечно, охват на таких волнах маленький, - говорит Елена. - Но я не расстроилась, а начала действовать".

"Я решила, что людям сейчас не хватает нормальных новостей и хорошей, доброй музыки", - говорит Елена

Теперь каждое утро Елена выходит в эфир. Начинает с прогноза погоды для своего поселка. Пользуется при этом данными с метеорологических сайтов. Но и в окно посматривает. Потом звучит музыка. Причем Елена тщательно подбирает исполнителей. Всего у нее в фонотеке более одиннадцати тысяч записей. Между композициями идут короткие передачи. Здесь и "Радионяня", и юмористические шоу, и даже найденные Еленой записи когда-то популярной пермской ведущей Александры Лавровой "Мелодии прошлых лет в истории нашего города". Причем Елена старается подбирать музыку и передачи так, чтобы они соответствовали дневному ритму.

Жителям Протасов радиостанция нравится. Как-то Елена зашла по делам к главе поселка. У того в кабинете играло радио.

- Спрашиваю: "А почему наше радио не слушаете?" Он удивился и сразу настроился на нужную волну. А мы тогда выходили на УКВ, так он в машину даже приемник новый купил, чтобы нас слушать.

С прошлого года поселковое радио выходит уже на частотах FM. Слушателей стало больше. Вещает станция и в интернете. Отзывы пошли из Москвы, Нижнего Новгорода, Барнаула и даже из Израиля. А в Протасах уже и не мыслят жизни без своего душевного радио.

- Мне соседи говорят, даже в баню с собой приемник берут, - смеется Елена.