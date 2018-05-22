В результате стрельбы во Флориде пострадал один человек

Неизвестный злоумышленник устроил стрельбу на улице американского Панама Сити (штат Флорида), передает РИА Новости со ссылкой на телеканал WJHG. Пострадал как минимум один человек.

"Полиция Панама Сити полагает, что подозреваемый забаррикадировался в квартире в районе Бек-авеню и 23-й улице, - уточнили в полиции. - На данный момент один гражданский получил незначительные ранения".

Число жертв может вырасти - очевидцы говорят о нескольких десятках выстрелов. В ближайших учебных заведениях прекращены занятия и учащихся не выпускают на улицу.