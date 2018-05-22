В России могут снизить акцизы на бензин для стабилизации цен на топливо

Правительство, Федеральная антимонопольная служба и нефтекомпании обсуждают вопрос снижения акцизов на топливо для стабилизации цен на рынке, передает "Интерфакс".

Эта тема была поднята на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, который в новом составе кабинета министров отвечает за ТЭК.

В ближайшее время планируется разработать законопроект о снижении акциз и внести его в Госдуму уже в весеннюю сессию. В нем акциз на бензин может быть снижен на три тысячи рублей за тонну, акциз на дизельное топливо - на две тысячи рублей за тонну.

