Россельхознадзор обеспокоен резким увеличением количества антибиотиков в животноводческой продукции, которая поступает из Аргентины.

Ситуация обострилась настолько, что возможно прекращение импорта из страны, которая являлась одним из крупнейших поставщиков в Россию.

Этой теме были посвящены переговоры замглавы Россельхознадзора Константина Савенкова с директором департамента по охране здоровья животных Аргентины (СЕНАСА) Рикардо Мареска. "Если ситуация не изменится, мы будем обязаны реагировать, причем жестко, - заявила "РГ" официальный представитель ведомства Юлия Мелано. - Вплоть до прекращения поставок".

Не отразится ли на ценах? Аргентина входила в тройку лидеров по поставкам мяса в Россию. Но ситуация изменилась. "Во-первых, власти страны ограничили экспорт мяса, которое является социально значимым продуктом, - пояснил "Российской газете" глава исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. - Так что сейчас импорт из Аргентины в Россию упал многократно". По данным ассоциации, в прошлом году импорт мяса и мясных пищевых субпродуктов из этой страны составил чуть более 46 тысяч тонн. А недавно было 200 тысяч тонн. "К тому же рынок сегодня к изменениям адаптируется довольно быстро, так что никакого влияния на него не будет", - уверен эксперт.