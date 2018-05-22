До 2025 года Россия должна пересмотреть все регистрационные досье на лекарства и вывести из оборота морально устаревшие препараты, которые больше нигде в мире не применяются.

Например, одним из таких сугубо локальных лекарств является но-шпа, рассказал "РГ" заместитель гендиректора фармхолдинга STADA CIS Иван Глушков. Однако уже сейчас в некоторых аптеках Столичного региона перестали продавать мазь Вишневского и фуросемид. Фармацевты объясняют это тем, что лекарства морально устарели, у них много побочных эффектов и их выводят из оборота.

Действительно, у медиков к мази Вишневского сегодня масса претензий. Ее состав предложил еще в довоенные годы в качестве антисептического и стимулирующего заживление гнойных ран доктор Александр Вишневский. Однако, по мнению современных врачей, мазь не оказывает обезболивающего и противоотечного эффекта, усугубляет воспаление при диабетических изъязвлениях, провоцирует кровотечение.

Прием фуросемида помогает сбросить лишние килограммы, но велик риск развития сосудистых патологий

Что же касается диуретика фуросемида, который даже после однократного приема быстро выводит лишнюю жидкость из организма, то у него обнаружилась масса побочных эффектов в виде нарушения работы сердечно-сосудистой системы. После приема этого лекарства реально сбросить лишние килограммы, но и риск развития сосудистых патологий при его регулярном приеме слишком велик.

Однако, как заметил Иван Глушков, официально эти препараты из оборота пока не выводились. "Возможно, какие-то фармацевтические компании и сняли их с производства, как устаревшие, - поясняет Глушков. - Но Росздравнадзором они не запрещались. Почему не продают в аптеках? Видимо, заказывают более дорогостоящие препараты, так как мазь Вишневского и фуросемид - одни из самых дешевых". Впрочем, Глушков признает наличие у этих лекарств побочных эффектов. И стоит ли в этом случае экономить? Впрочем, это каждый решает сам.

А вот от приема диуретических препаратов, чтобы согнать лишние килограммы, медики вообще призывают отказаться. Все диуретики вымывают из организма важные микроэлементы, поэтому такие таблетки нужно пить только в случае крайней необходимости. Кстати, фуросемид официально запрещен WADA - Всемирным антидопинговым агентством.

Но в обычной жизни все же случаи запрета лекарств довольно редки. "Любой препарат перед выходом на рынок проходит многолетние исследования, - рассказывает гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. - Разработчики и производители тратят на это огромные средства, поэтому им невыгодно выпускать "сырой" продукт. Другое дело, что потом появляются моменты, которые в ходе испытаний не проявились. И если полный запрет и вывод лекарств из оборота происходит, то делают это сами производители, столкнувшиеся с непредвиденными эффектами".