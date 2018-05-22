Количество долгостроев в России увеличилось до 842 объектов. В начале года их насчитывалось на 6 меньше. Всего же в 69 субъектах в "дорожные карты" по достройке включены 30,6 тысячи человек. Однако нужно учитывать, что в реестр обманутых дольщиков вошли далеко не все покупатели, в проблемных домах числится 80,3 тысячи заключенных договоров долевого участия (ДДУ).

Почти за год интенсивной работы над проблемой долгостроев из перечня незавершенных объектов удалось исключить 82 долгостроя, 67 из них были сданы, люди получили долгожданные квартиры. Еще 15 объектов было решено не достраивать, гражданам были предоставлены компенсации.

"В первом квартале в перечень проблемных добавлено 94 объекта в 29 субъектах. Динамика немного ухудшилась", - отметила Ольга Корниенко, директор департамента жилищной политики министерства строительства и ЖКХ на заседании рабочей группы Госдумы по защите прав участников долевого строительства. Она уточнила, что это неплохо, ведь стала видна реальная ситуация с долгостроями.

Лидером по выявлению новых долгостроев стал Башкортостан, который внес в перечень проблемных объектов информацию о 28 новых долгостроях на своей территории в первом квартале 2018 года. Краснодарский край добавил девять новых незавершенных объектов, по четыре долгостроя выявили в Костромской и Московской областях, сообщила Корниенко.

Регионом с самым большим числом проблемных объектов стала Ростовская область, в ней не завершено строительство 63 долгостроев. В Краснодарском крае их насчитывается 55. Также в числе регионов в большим количеством недостроенных жилых объектов Новосибирская, Самарская, Челябинская и Омская области, Москва и Московская область, республики Башкортостан и Татарстан.

Сейчас идет процесс обновления "дорожных карт", в которых регионы расписывают график завершения проблемных объектов. Обновлены "карты" Приволжского, Северо-Западного, Центрального, Дальневосточного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Сейчас работа ведется по оставшимся трем округам. Но не все обновленные графики достройки объектов устраивают минстрой.

Регионы не спешат достраивать проблемные объекты. Сроки сдачи перенесены почти по 140 долгостроям

"Мы возвращаем ряду субъектов "дорожные карты" на доработку, так как в них не указан срок восстановления прав граждан, либо не указана причина переноса срока завершения строительства", - сообщила Ольга Корниенко.

На более поздний срок перенесен ввод 139 проблемных объектов по стране. Лидерами по переносам сроков достройки объектов числятся Владимирская, Ярославская и Архангельская области.

По планам минстроя до 2030 года должно быть завершено строительство 815 долгостроев. В текущем году намечено завершение строительства 263 проблемных объектов, примерно столько же - 251 объекта - в следующем году. Дальше темпы завершения пойдут на спад. В 2020 году к завершению намечен 191 дом, а в 2021 году - 95. Однако из-за смещения графиков часть долгостроев может уйти на следующие годы. Кроме того, никто не гарантирует, что в стране не появятся новые проблемные объекты, которыми будут дополнены графики.

Тем временем

Обманутые дольщики Пензы открыли счет голам

В Пензе стартовал чемпионат по футболу среди обманутых дольщиков. Число потенциальных участников определяется по числу недостроев, на данный момент их шесть. На поле вышли те, кто вложил деньги в квартиры, но до сих пор их не получил. Пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков таким нестандартным способом пытаются привлечь внимание властей к проблеме.

Первый матч чемпионата провели команды дольщиков компании "Пензастрой" и ЖК "Маяковский". Строительство их домов приостановлено на неопределенный срок. Игра состоялась на поле стадиона "Восток", аренда которого обошлась дольщикам в пять тысяч рублей. За время матча на поле сменилось более 30 игроков, болельщиков собралось в разы больше. Трибуны подбадривали игроков речовками: "На футбол придем мы снова, пусть все знают - мы без дома".

- Мы устали, что нас отфутболивают в разных кабинетах, поэтому решили сыграть в настоящий футбол. В ходе чемпионата выявим среди дольщиков самую сильную команду и предложим в финале сыграть с ней команде правительства Пензенской области. Мы знаем, что там немало любителей футбола. Если чиновники откажутся от вызова, мы засчитаем им техническое поражение, - пояснил комментатор матча и обманутый дольщик Евгений Малышев.

Организаторы чемпионата уверены, что он может получить статус межрегионального, поскольку проблема дольщиков актуальна не только для Пензы. По данным прокуратуры Пензенской области, в федеральном реестре обманутых вкладчиков зарегистрированы около 70 пензенцев. Хотя только от бездействия "Пензастроя" пострадали владельцы более тысячи квартир. В июне суд рассмотрит дело об инициировании в отношении него процедуры банкротства. У дольщиков появится выбор - встать в очередь кредиторов либо создать жилищный кооператив для завершения строительства. Чтобы достроить все дома , потребуется около 1,4 миллиарда рублей. Для части домов власти нашли инвесторов, готовых завершить строительство на условиях, предусмотренных недавно принятым региональным законом. Им предоставят бесплатно земельные участки с готовой инфраструктурой под новое строительство. Но судьба отдельных недостроев остается нерешенной.

В отношении недобросовестных застройщиков в Пензе возбуждены два уголовных дела за причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием и одно - по статье за злоупотребление полномочиями при выполнении оборонного госзаказа.

Подготовила Наталья Саванкова (Пенза)