В РЖД появятся "черные списки" для дебоширов

РЖД по аналогии с авиакомпаниями составят собственные "черные списки" железнодорожных дебоширов. Об этом заявил гендиректор компании Олег Белозеров.

По его словам, ограничения для попавших в "черный список" будут действовать в течение года, после чего их планируется снимать. Соответствующие предложения РЖД уже подготовлены, но еще находятся в процессе доработки.

Олег Белозеров в интервью РИА Новости заметил, что иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения для человека. Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае.

"Такие моменты необходимо законодательно прописать", - подчеркнул глава РЖД.

Тем не менее он затруднился назвать сроки введения этой меры.

Напомним, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять "черные списки" авиадебоширов и отказывать им в перевозке.