В Швеции выпустили брошюру на случай войны

Брошюра, которую уже на следующей неделе начнут адресно рассылать почти пяти миллионам шведских семей, всерьез предполагает, что страна может подвергнуться "бомбардировкам с воздуха, ракетным ударам и другим актам войны".
"Если разразится кризис или война" - так называется 20-страничная методичка, разработанная Шведским агентством по гражданской защите населения. Как отмечают местные СМИ, в последний раз подобные пособия выходили в стране в 1961 году - то есть в разгар "холодной войны". "Если Швецию атакуют, потребуется сопротивление", - обращаются составители к подданным королевства. Подразумевается, что эти атаки могут последовать со стороны не только террористов, от чего в наши дни, к сожалению, не застрахован никто в мире, но и государственных игроков.
"Если на нас нападет другая страна, мы не сдадимся. Любые слухи, направленные на то, чтобы сломить сопротивление, - это ложь", - нагнетает страсти брошюра, снабженная соответствующими красноречивыми картинками. Население призывают приготовиться к диверсиям на объектах инфраструктуры - дорогах, мостах, электросетях и даже атомных станциях, в аэропортах и поездах. Одновременно гражданам дают советы о том, как устроить дома склад с провиантом и где искать бомбоубежище. Их также призывают быть готовыми к тому, что враг попытается ликвидировать людей, ответственных за принятие ключевых решений в государстве. Отдельные страницы посвящены распознаванию "фейковых новостей".