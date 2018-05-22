В Швеции выпустили брошюру на случай войны

Спустя более полувека власти Швеции решили переиздать рекомендации на случай боевых действий на территории королевства.

Брошюра, которую уже на следующей неделе начнут адресно рассылать почти пяти миллионам шведских семей, всерьез предполагает, что страна может подвергнуться "бомбардировкам с воздуха, ракетным ударам и другим актам войны".

"Если разразится кризис или война" - так называется 20-страничная методичка, разработанная Шведским агентством по гражданской защите населения. Как отмечают местные СМИ, в последний раз подобные пособия выходили в стране в 1961 году - то есть в разгар "холодной войны". "Если Швецию атакуют, потребуется сопротивление", - обращаются составители к подданным королевства. Подразумевается, что эти атаки могут последовать со стороны не только террористов, от чего в наши дни, к сожалению, не застрахован никто в мире, но и государственных игроков.

"Если на нас нападет другая страна, мы не сдадимся. Любые слухи, направленные на то, чтобы сломить сопротивление, - это ложь", - нагнетает страсти брошюра, снабженная соответствующими красноречивыми картинками. Население призывают приготовиться к диверсиям на объектах инфраструктуры - дорогах, мостах, электросетях и даже атомных станциях, в аэропортах и поездах. Одновременно гражданам дают советы о том, как устроить дома склад с провиантом и где искать бомбоубежище. Их также призывают быть готовыми к тому, что враг попытается ликвидировать людей, ответственных за принятие ключевых решений в государстве. Отдельные страницы посвящены распознаванию "фейковых новостей".