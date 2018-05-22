Матчами в Краснодаре и Казани 23 мая стартует плей-офф интернациональной баскетбольной Единой лиги ВТБ с участием восьми команд, которые в сериях четвертьфинала до трех побед по непривычной схеме "1-2-2" разыгрывают путевки в июньский московский "Финал четырех".

Крайне неудачное недавнее выступление ЦСКА на решающей стадии Евролиги в столице Сербии Белграде, где победители регулярного чемпионата клубного первенства Старого Света заняли последнее место, проиграв испанскому "Реалу" и литовскому "Жальгирису", доказало правильность измененного прошлым летом формата главных сражений Единой лиги с точки зрения повышения интриги. Да, армейцы никому не проигрывают в сериях уже много лет, но то и дело терпят поражения в непредсказуемом формате "Финала четырех".

В предыдущих восьми сезонах Единой лиги "красно-синие" не стали сильнейшими только однажды, в чемпионате-2010/11, и тогда они в Казани уступили подмосковным "Химкам" в финале, состоявшем из одного матча (64:66). А дальше с переходом на полноценный плей-офф армейцы в битвах за "золото" уверенно крушили и те же "Химки", и БК "Нижний Новгород", и краснодарский "Локомотив-Кубань", и казанский УНИКС.

Нынешний плей-офф ЦСКА начнет крайне опасным "раненым зверем" против единственной зарубежной команды, пробившейся в восьмерку сильнейших - латвийского ВЭФа (Рига). Эта серия стартует в прибалтийской Лиепае 24 мая. Причем решением директората по проведению соревнований Единой лиги сделано исключение. Формат соперничества - "1-2-1-1". Отступление от стандартного регламента пришлось совершить из-за загруженности основной арены ВЭФа в латвийской столице. Хотя вряд ли кто сомневается, что для выхода в "Финал четырех" ЦСКА хватит трех матчей и все завершится в Москве уже 29 мая.

Из-за загруженности арены в Риге ЦСКА и латвийский ВЭФ начнут свою серию в городе Лиепая

Ну а сегодня начинается самое интересное противостояние турнира с выбыванием - "Химки" против "Локомотива-Кубани". Оба клуба провели отличный еврокубковый сезон. Подмосковные баскетболисты впервые в своей истории пробились в плей-офф Евролиги, лидер химчан атакующий защитник Алексей Швед получил приз лучшего бомбардира этого турнира, а южане дошли до финала Еврокубка. Из-за сверхплотного календаря оба оппонента предстоящей серии частенько несли незапланированные потери в Единой лиге. Краснодарцы потерпели семь поражений в 24 матчах, заняв третье место, подопечные главного тренера Георгиоса Барцокаса из Химок и вовсе уходили с площадки проигравшими 11 раз. В итоге - только шестая позиция в таблице "регулярки".

Напомним, как сыграли эти команды в двухкруговом турнире - в январе кубанцы победили соперника на своей площадке со счетом 93:78, а совсем недавно, в праздничный день 9 Мая, добились успеха и в гостях - 90:83. Причем в этой игре хозяева по ходу встречи ни разу не лидировали и уступали до 29 очков, а под занавес совершили умопомрачительный рывок, едва не добившись перевода матча в овертайм.

Казанский УНИКС, финишировавший на второй промежуточной позиции, в этом сезоне на внутренней арене не справлялся только с ЦСКА. Со всеми остальными командами Единой лиги у баскетболистов из столицы Татарстана положительный баланс взаимоотношений. Но пройти БК "Нижний Новгород" в четвертьфинале будет не так-то просто, поскольку этот коллектив здорово прибавил под занавес "регулярки". Волжане, руководимые сербским наставником Зораном Лукичем, в конце апреля дали бой УНИКСу в Казани (93:99), а в мае на домашней арене огорчили саратовский "Автодор" (84:82) и "Локомотив-Кубань" (92:86).

Еще в одной серии, стартующей 24 мая, питерский "Зенит" соперничает с "Автодором". Здесь команда с берегов Невы выглядит явным фаворитом. И пусть весной команда Василия Карасева неожиданно проиграла саратовцам у себя в "Юбилейном" (79:93), в длинной серии "Зенит" наверняка окажется сильнее.

Где будем смотреть

23 мая, среда

"Матч ТВ"

18.55. "Локомотив-Кубань" - "Химки" (Московская обл.). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Наш Спорт"

19.55. УНИКС (Казань) - БК "Нижний Новгород". Прямая трансляция.

24 мая, четверг

"Матч ТВ"

18.55. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Автодор" (Саратов). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

19.55. ВЭФ (Латвия) - ЦСКА. Прямая трансляция.