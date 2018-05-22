В США обанкротился основанный Энди Уорхолом журнал

Основанный знаменитым художником и писателем Энди Уорхолом американский журнал "Интервью" закрывается.

Руководство издания направило в суд заявление о банкротстве и ликвидации бизнеса. Как отмечает ТАСС, ранее несколько бывших сотрудников СМИ через суд потребовали выплатить им зарплату.

Первый номер журнала "Интервью" вышел в 1969 году. В издании публиковались интервью со знаменитостями. Уорхол использовал разработанную им анкету из 15 вопросов.

После смерти художника права на издание журнала приобрел американский бизнесмен Питер Брант.