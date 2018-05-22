Доля инвестиций в основной капитал к ВВП может вырасти за ближайшие 6 лет до 25 процентов, если обеспечить возможность выпуска облигаций такими организациями, как Фонд развития промышленности (ФРП), а также увеличить число таких институтов.

К такому выводу пришли эксперты в ходе заседания в Торгово-промышленной палате (ТПП), посвященного инвестициям в промышленность.

Если создать еще несколько фондов, подобных ФРП, ориентированных на различные отрасли, то это может увеличить инвестиции в промышленность, особенно если "мощность" фондов составит не 60-70 миллиардов рублей, как у ФРП, а до 400 миллиардов, сказал "РГ" председатель Совета ТПП по инвестиционной политике Антон Данилов-Данильян. Это приведет к росту софинансирования инвестиций до 1,5 триллиона рублей в год, предполагает он. Сейчас на 1 рубль ФРП привлекается до 3 рублей собственного капитала и плюс ресурсы банков, в результате получится общая мощность эквивалентам 4,5-5 триллионам инвестиций в экономику страны. Причем инвестициям, которые прошли качественную экспертизу, могут рефинансироваться другими участниками рынка.

89 процентов занимают в инвестициях собственные средства предприятий

Пока же инвестиции в основной капитал по отношению к ВВП составляют в России только 13,1 процента, тогда как в США - 20, в Китае - свыше 40 процентов, напомнил глава Совета ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики Константин Бабкин. Основными источниками инвестиций в промышленность служат собственные средства предприятий (89,1 процента), банковский кредит играет вспомогательную роль (10 процентов), а выпуск облигаций и эмиссия акций колеблются в рамках статистической погрешности. В развитых странах все наоборот, отметил вице-президент ТПП Дмитрий Курочкин. При этом свободные средства в экономике, по оценке главы комитета ТПП по финансовым рынкам Владимира Гамзы, сегодня составляют 48 триллионов рублей, или 53 процента ВВП.