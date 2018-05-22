Верховный суд России готовит предложения по декриминализации ряда статей Уголовного кодекса, связанных с экономическими преступлениями. Задача - смягчить подходы к предпринимателям там, где возможно.

- В соответствии с поручением президента РФ Верховный суд в настоящее время работает над проектом закона, направленного на декриминализацию отдельных составов преступлений в сфере предпринимательской деятельности, - сообщил 22 мая председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Заявление прозвучало на пленарном заседании Совета судей, которое началось 22 мая в Москве и будет проходить несколько дней. Одна из актуальных сегодня тем - защита предпринимателей от необоснованных уголовных дел, а также излишне жестких мер.

Как рассказал Вячеслав Лебедев, по статистике суды освобождают от уголовной ответственности каждого пятого предпринимателя, ставшего фигурантом уголовного дела.

- В прошлом году по сравнению с 2016 годом на треть - до 1,3 тысячи - снизилось число лиц, осужденных за предпринимательскую деятельность, - сообщил Вячеслав Лебедев. - Каждый пятый предприниматель освобожден от уголовной ответственности. Из осужденных только 25 процентов приговорены к реальному лишению свободы.

За год число осужденных по предпринимательским статьям снизилось на треть - до 1,3 тысячи человек

Но сейчас предполагается пересмотреть некоторые взгляды на бизнес-проступки и убрать соответствующие статьи из Уголовного кодекса. Если совсем без наказания какие-то действия нельзя оставлять, санкции могут быть прописаны в КоАП. Тогда бизнесмен и ответит, и не сядет. Какие статьи попали в кандидаты на вылет из УК, пока информации нет.

- Подробно говорить о тех предложениях, которые сейчас рассматриваются Верховным судом совместно с рабочей группой, которая сформирована администрацией президента, наверное, еще рано, - заметил Вячеслав Лебедев. - Но работа в отношении декриминализации преступлений в сфере предпринимательской деятельности идет сейчас активно.

По его словам, есть определенные предложения, которые заслуживают внимания. Но надо еще провести сравнительный анализ, насколько идеи соответствуют концепции уголовного закона и Конституции РФ. Предполагается, что осенью - в сентябре-октябре - станут известны детали подготовленных проектов.

Также Вячеслав Лебедев 22 мая напомнил о том, что в Госдуму внесен законопроект о введении в Уголовный кодекс РФ понятия "уголовного проступка". Ежегодно такая мера может применяться в отношении 40 тысяч граждан.

Важно, что люди, попавшие под статью за проступок, не получат судимости. Это спасет человека от дальнейших неприятностей в жизни. Ведь судимым закрыты многие пути. По замыслу, уголовный проступок будет промежуточным звеном между правонарушением и преступлением. Напомним, за правонарушения наказывают в рамках КоАП. То есть проступок - что-то посерьезней, чем мелкое хулиганство или превышение скорости на дороге. Но настоящим преступлением еще не является.

В свою очередь, председатель Совета судей Виктор Момотов сообщил, что новым проектом предложено внедрить во всех судах автоматизированные системы распределения дел между судьями, которые позволяют формировать судебные составы без участия человеческого фактора. Эти системы уже апробированы в регионах.