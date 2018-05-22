Новости

Минфин не исключил в будущем обмена критовалюты на рубли 21:13
Трамп готов предоставить КНДР гарантии безопасности 21:08
В Дебальцеве выросло число пострадавших при подрыве автобуса 20:40
Скончавшуюся от рака Дарью Старикову похоронят в Апатитах 20:18
В России изучат влияние санкций США на интересы компаний в Венесуэле 19:48
Фото: Медвежонку из ижевского зоопарка подарили торт из мороженого 19:43
В Петербурге к ЧМ-2018 снимут новые серии "Ералаша" 19:34
Эрмитаж предъявил иск на 856 млн рублей к Григорию Пирумову 19:28
Бюджет РФ в первом квартале исполнен с профицитом в 712 млрд рублей 19:22
Пожарные потушили возгорание в гостинице "Измайлово" 19:18
Умерла жительница Апатитов, рассказавшая Путину о проблемах в медицине 19:18
Столетняя жительница Тюмени стала майором полиции 19:07
Не менее 17 человек задержаны после акции протеста во Франции 18:59
Во Франции протестующему оторвало руку брошенной жандармами гранатой 18:58
ФИФА не нашла доказательств применения допинга футболистами РФ 18:55
В свердловском поселке загорелись жилые дома 18:44
Корветы-"невидимки" Балтфлота уничтожили подлодку условного противника 18:42
Истребители F-35 впервые применили в бою 18:30
На Алтае наградили сотрудницу МВД, маршировавшую на параде без туфли 18:28
В Астрахани мужчину задержали за сообщение о бомбе в ТЦ 18:18
Правительство утвердило снижение трансферта из бюджета на пенсии 18:17
Доходы россиян увеличились почти на 6% 18:15
На Кубани глава поселка уволился после резонансного убийства 18:10
Канадскому ученому вручили Абелевскую премию по математике 17:50
Драку питона и гигантской сколопендры сняли на видео 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
22.05.2018 20:38
Рубрика: Власть

Накажут, но не посадят

Готовятся предложения по декриминализации некоторых экономических преступлений
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7572 (109)
Верховный суд России готовит предложения по декриминализации ряда статей Уголовного кодекса, связанных с экономическими преступлениями. Задача - смягчить подходы к предпринимателям там, где возможно.
Вячеслав Лебедев подчеркивает, что курс Верховного суда на гуманизацию наказаний не изменится. Фото: Сергей Куксин/ РГ Вячеслав Лебедев подчеркивает, что курс Верховного суда на гуманизацию наказаний не изменится. Фото: Сергей Куксин/ РГ
Вячеслав Лебедев подчеркивает, что курс Верховного суда на гуманизацию наказаний не изменится. Фото: Сергей Куксин/ РГ

- В соответствии с поручением президента РФ Верховный суд в настоящее время работает над проектом закона, направленного на декриминализацию отдельных составов преступлений в сфере предпринимательской деятельности, - сообщил 22 мая председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Андрей Исаев рассказал об ответственности за исполнение в РФ санкций США

Заявление прозвучало на пленарном заседании Совета судей, которое началось 22 мая в Москве и будет проходить несколько дней. Одна из актуальных сегодня тем - защита предпринимателей от необоснованных уголовных дел, а также излишне жестких мер.

Как рассказал Вячеслав Лебедев, по статистике суды освобождают от уголовной ответственности каждого пятого предпринимателя, ставшего фигурантом уголовного дела.

- В прошлом году по сравнению с 2016 годом на треть - до 1,3 тысячи - снизилось число лиц, осужденных за предпринимательскую деятельность, - сообщил Вячеслав Лебедев. - Каждый пятый предприниматель освобожден от уголовной ответственности. Из осужденных только 25 процентов приговорены к реальному лишению свободы.

За год число осужденных по предпринимательским статьям снизилось на треть - до 1,3 тысячи человек

Но сейчас предполагается пересмотреть некоторые взгляды на бизнес-проступки и убрать соответствующие статьи из Уголовного кодекса. Если совсем без наказания какие-то действия нельзя оставлять, санкции могут быть прописаны в КоАП. Тогда бизнесмен и ответит, и не сядет. Какие статьи попали в кандидаты на вылет из УК, пока информации нет.

- Подробно говорить о тех предложениях, которые сейчас рассматриваются Верховным судом совместно с рабочей группой, которая сформирована администрацией президента, наверное, еще рано, - заметил Вячеслав Лебедев. - Но работа в отношении декриминализации преступлений в сфере предпринимательской деятельности идет сейчас активно.

По его словам, есть определенные предложения, которые заслуживают внимания. Но надо еще провести сравнительный анализ, насколько идеи соответствуют концепции уголовного закона и Конституции РФ. Предполагается, что осенью - в сентябре-октябре - станут известны детали подготовленных проектов.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Заключенные смогут менять колонии на исправительные центры

Также Вячеслав Лебедев 22 мая напомнил о том, что в Госдуму внесен законопроект о введении в Уголовный кодекс РФ понятия "уголовного проступка". Ежегодно такая мера может применяться в отношении 40 тысяч граждан.

Важно, что люди, попавшие под статью за проступок, не получат судимости. Это спасет человека от дальнейших неприятностей в жизни. Ведь судимым закрыты многие пути. По замыслу, уголовный проступок будет промежуточным звеном между правонарушением и преступлением. Напомним, за правонарушения наказывают в рамках КоАП. То есть проступок - что-то посерьезней, чем мелкое хулиганство или превышение скорости на дороге. Но настоящим преступлением еще не является.

В свою очередь, председатель Совета судей Виктор Момотов сообщил, что новым проектом предложено внедрить во всех судах автоматизированные системы распределения дел между судьями, которые позволяют формировать судебные составы без участия человеческого фактора. Эти системы уже апробированы в регионах.

Главное сегодня

На Кубани глава поселка уволился после резонансного убийства
Песков призвал верить словам президента о российских ракетах
Правительство утвердило снижение трансферта из бюджета на пенсии
Постпред РФ: Выход США из СВПД скажется на корейской проблеме
В Крыму ответили на заявление Киева о необходимости разрушить мост