Уже неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Горловку и пригороды Донецка из артиллерии, пытаясь взять господствующие высоты в так называемой "серой зоне". Наступление было анонсировано в Верховной раде и проходит якобы "под присмотром" наблюдателей от ОБСЕ, в упор не замечающих ни жертв среди мирного населения народных республик, ни нарушения украинской стороной последнего по счету - "пасхального" - перемирия, ни Минских соглашений, о которых в Киеве уже и не вспоминают.

Активизация боевых действий началась неделю назад в районе поселка Чигари под Горловкой - взвод ВСУ попытался занять окрестности поселка, но попали под огонь армии Донецкой народной республики (ДНР). В этот же день представитель президента Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила журналистам следующее: "Это только начало, потому что благодаря изменениям, проведенным президентом, как главнокомандующим, в секторе безопасности и обороны, на согласование контрудара по врагу для защиты Украины идут уже ни дни, ни часы, а считаные минуты". Впрочем, с наступательными действиями у командования Операцией объединенных сил (ООС - так с 1 мая называется закончившаяся на бумаге "антитеррористическая операция", АТО) не задалось. Продвинуться вперед украинским военным не удалось, они понесли потери, а в интернете получил популярность ролик, в котором сидящие в кустах под Чигарями и скрывающие свои лица "воины" жаловались на глупость командования и спрашивали персонально у Порошенко, "ради чьего пиара их сюда послали".

Под Чигарями ВСУ потеряли девять человек погибшими и пять ранеными - такие данные озвучил заместитель командующего корпусом минобороны республики Эдуард Басурин. Получив отпор, ВСУ по печальной традиции - так бывало всегда за четыре года гражданской войны - начали обстрелы жилых окраин Горловки и Донецка, что привело к человеческим жертвам. За неделю в Горловке погибли четыре мирных жителя и еще семь получили ранения. Власти Украины опять возложили вину за жертвы среди мирных жителей на военнослужащих ДНР: еще ни разу с апреля 2014 года - даты начала "антитеррористической операции" - Киев не взял на себя ответственность за гибель мирных жителей. Даже когда на это указывали наблюдатели ОБСЕ.

Более того, в Киеве даже не скрывают целей очередной эскалации. "Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный, тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город. Поэтому если высоты вокруг Горловки будут под ВСУ, саму Горловку сепаратисты сдадут без боя. Просто нет смысла там погибать - все как на ладони. Соответственно, Горловка - это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка. Тем более ВСУ формально не нарушает минских договоренностей - высоты вокруг Горловки относятся к так называемой "серой зоне". И мы имеем полное право занять "серую зону", такое передвижение наступлением как бы не считается", - цитирует украинское издание "Страна" неназванного офицера ВСУ из числа руководителей ООС.

Жители Горловки ищут убежища в подвалах и бомбоубежищах. Фото: РИА Новости

Этот "источник", вероятно, не знает, что самого понятия "серая зона" в Минских соглашениях, в верности которым клянется Порошенко, не предусмотрено, равно как и право украинских войск эту зону занимать с боем. Этот документ в принципе про мир, а не про войну, о чем в Киеве, похоже, давно забыли, и живут по каким-то своим "минским соглашениям", существующим в воображении президента Порошенко и его американских кураторов, наподобие Курта Волкера, как на грех посетившего приграничные районы накануне очередного обострения. Причины, по которым Порошенко понадобилось вновь убивать граждан Украины - его представитель в Раде ясно дала понять, кто отдал приказ о "наступлении", - лежат на поверхности. Это и предстоящий чемпионат мира по футболу в России, и резко обвалившийся президентский рейтинг, и недвусмысленная позиция Берлина по "Северному потоку-2", и многое другое, заставить забыть о чем население можно только военными успехами, пусть и мифическими. Но кажется, Порошенко решил исполнить единственное свое "президентское" обещание, данное еще в 2014 году: "Их дети будут сидеть в подвалах", - сказал он, говоря о населении Донбасса. И действительно, жители Горловки в эти дни вновь опустились в подвалы.

Крымский мост не дает покоя

Скандально известный депутат от Радикальной партии Ляшко Игорь Мосийчук - боевик-неонацист и известный коррупционер в одном лице - мечтает о разрушении Крымского моста, который он объявил "вражеской инфраструктурой". Мосийчук заявил, что будь он на месте министра обороны Украины, то обязательно взорвал бы мост, "потому что идет война". Своими мечтами он поделился в эфире украинского телеканала "112". "Уничтожить Крымский мост они могут лишь в фантазиях. Сегодня безопасность моста находится на самом высоком уровне. Любая попытка будет пресекаться самым жестким образом", - ответил Мосийчуку на телеканале RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.