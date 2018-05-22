Введение штрафов за использование анонимайзеров одобрили во II чтении

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о введении административных штрафов за нарушение закона об анонимайзерах. Авторами инициативы выступили депутат Максим Кудрявцев от "Единой России" Максим Кудрявцев, Николай Рыжак от "Справедливой России" и Александр Ющенко от КПРФ, передает "Интерфакс".

Согласно документу, штраф в размере 10-30 тысяч рублей будет грозить гражданам, отказавшимся предоставить в Роскомнадзор данные о владельцах анонимайзеров, а также за сокрытие сведений об уведомлении владельца подобных средств обхода блокировки о необходимости размещения данных для идентификации. Для юридических лиц административный штраф будет установлен в размере 50-300 тысяч рублей.

Кроме того, за выдачу ссылок на запрещенные сайты планируется взимать 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц сумма штрафа варьируется от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Напомним, в конце июля 2017 года Владимир Путин подписал закон о запрете использования в России средств для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам.