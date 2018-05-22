Обладатели смартфонов в крупных городах все чаще используют свои гаджеты для покупок в онлайн-магазинах. И хотят их как можно больше автоматизировать, чтобы сделать шопинг в сетях более эффективным.

Выяснился и еще один любопытный факт - вместо покупки товара в безраздельное пользование респонденты все чаще рассматривают вопросы аренды. Причем речь в перспективе идет не только о таких дорогостоящих вещах, как автомобиль, но и о более приземленных - диванах и посудомоечных машинах.

К таким выводам пришли аналитики компании Ericsson, опросившие владельцев смартфонов в десяти крупнейших мегаполисах мира, в том числе и в Москве. Среди них также Лондон, Нью-Йорк, Шанхай, Сидней и Токио. По оценкам экспертов, 43 процента всех онлайн-покупателей не реже раза в неделю делают покупки в интернете со своего устройства. И хотят сделать так, чтобы товары, которые приходится периодически пополнять (зубная паста, шампуни, молоко, йогурты, макароны и прочее), пополнялись "сами", с услугой сравнения цен и условий доставки. Об этом заявили 47 процентов опрошенных. Подобный сервис, напоминают авторы исследования, недавно применяла компания Amazon, сделавшая возможной дистанционную покупку мыла с помощью специальной кнопки в ванной "умного дома".

Еще одним трендом, которые выявили аналитики, является ожидание искусственного интеллекта, который поможет в выборе товара - подберет нужный размер, фасон или цвет одежды, поможет определиться с покупкой лекарств или витаминов.

Онлайн-продажи безусловно будут развиваться, говорит эксперт в сфере розничной торговли Илья Ломакин-Румянцев, но обязательно сохранятся и офлайн-торговые точки, выполняя несколько функций. "Во-первых, офлайн-магазины будут выполнять функции шоу-румов, куда можно будет прийти, выбрать товар, изучить его, а купить уже в интернет-версии, где он будет дешевле. Но, может быть, и купить прямо на месте, почему нет?" - считает эксперт. Ряд офлайн-магазинов, напоминает он, уже сейчас предлагает такую услугу. "Но помимо шоу-румов офлайн-продажи будут предлагать еще и функцию возможности точно определить качество изделия, онлайн-продажам такая опция пока недоступна", - резюмирует Ломакин-Румянцев.