Взрыв произошел на заводе в Беларуси

Взрыв произошел во вторник на заводе по производству гидроизоляционных и кровельных мастик под Минском. Об этом передает БЕЛТА со ссылкой на следователей.

По информации агентства, пострадали четыре человека, все они были госпитализированы. О степени тяжести их состояния не сообщается.

Известно, что инцидент произошел утром в административно-производственном здании НПО "Алкид". После взрыва начался пожар. В настоящее время он ликвидирован. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и служб экстренного реагирования.