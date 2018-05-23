Пресс-показ фильма "INTO_нация большой Одессы"

24 мая (четверг) 2018 года в 18.00 состоится пресс-показ и встреча с продюсером, режиссером и актерами фильма "INTO_нация большой Одессы".

Фильм представят продюсер, обозреватель "Российской газеты" Сусанна Альперина и режиссер Александр Бруньковский.

В 17.30 откроется выставка живописи и графики режиссера и художника Александра Бруньковского под названием "Ковчег одесситов". В экспозиции будут представлены работы, вошедшие в фильм, а так же другие полотна и графические листы, посвященные Одессе.