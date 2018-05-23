Беларусь надеется на сотрудничество с ЕС в развитии цифровой экономики

Термин "цифровая экономика", судя по частоте его применения в Беларуси, становится востребованным клише, которое успешно старается продвигать официальный Минск на международных площадках. Рассчитывает РБ и на сотрудничество с ЕС для развития в этой индустриальной области. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук на встрече с делегацией послов по особым поручениям стран Европейского союза по делам "Восточного партнерства", передает БЕЛТА.

В стране, сделал акцент парламентарий, придается большое значение развитию IT-технологий. Он напомнил, в частности, что в конце прошлого года был принят специальный декрет о развитии цифровой экономики. "Очень бы хотелось, чтобы такие страны, как Беларусь, с переходной экономикой, в самые короткие сроки реализовали у себя опыт, накопленный на европейском континенте.

Подчеркнув, что "развитие отношений с ЕС - одно из стратегических направлений" его страны, Пирштук проинформировал послов, что Минск готовит на сессию ПА ОБСЕ в Берлине резолюцию о развитии цифровой экономики. Документ нацелен, в том числе, на усиление экономической составляющей в отношениях стран региона ОБСЕ.

Парламентарий подробно остановился и на экономическом векторе развития международной кооперации. Он отметил, что товарооборот РБ со странами ЕС вырос практически на 30%. По словам вице-спикера, "это хороший сигнал, который служит подтверждением, что сотрудничество развивается в верном направлении".

Касаясь перспектив многосторонних контактов с ЕС, Пирштук обозначил заинтересованность Беларуси в европейских технологиях и инвестициях. На законодательном уровне в стране принимаются меры для создания благоприятных условий для инвесторов. Обратив внимание на то, что у РБ и ЕС достаточно много проектов, которые находятся в проработке, вице-спикер дал понять, что его страна "заинтересована в увеличении их числа и ускорении сроков реализации".

Желание дипломатов посетить белорусский парламент, отметил Пирштук, в белорусской столице расценивают как хороший, позитивный момент. Он предложил обсудить современные вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются, в том числе, страны ЕС. Вице-спикер напомнил и об инициативе президента Беларуси "Хельсинки-2", которая, убежден он, призвана помочь продвинуться в решении накопившихся проблем.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД Польши Ян Хофмокль отметил, что такие визиты важны для обсуждения вопросов, которые представляют взаимный интерес. А посол МИД Швеции Анна Вестерхольм добавила, что дипломаты хотели бы подробно изучить приоритеты Беларуси с тем, чтобы впоследствии рассказать о них в своих странах.