Что новенького готовит Витебск к фестивалю?

Каждый год организаторы "Славянского базара" стараются сделать программу максимально увлекательной и разнообразной. К примеру, изюминкой XXVII фестиваля, который пройдет Витебске с 7-го по 18 июля, станут оркестры.

За креатив в городе, как всегда, будут отвечать участники фэста уличного искусства "На семи ветрах". Фото: Роман Щербенков/ СОЮЗ

Так музыканты Эмира Кустурицы и Горана Бреговича выступят вместе в одной программе. На гала-концерте Дня Союзного государства, который намечен на 13 июля, мы также услышим оркестр - "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина. И это, по словам Сергея Мисюрова, замруководителя представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске, не единственный сюрприз, ожидающий зрителей и гостей фестиваля:

- Впервые в День Союзного государства мы полноценно презентуем один из российских регионов. На этот раз культурный и экономический потенциал представит Вологодская область. Тамошний музей кружева привезет в Витебск лучшие экспонаты.

Символично, что выставляться они будут вместе с уникальными текстильными изделиями Оршанского льнокомбината.

По количеству проектов XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар" идет на рекорд. Только на главной сценической площадке, в Летнем амфитеатре, пройдут 19 крупных концертов. Среди них - юбилейный концерт композитора Александра Морозова, программа Кубанского казачьего хора, "Золотой хит", "Ритмы лета", ночное выступление Тимати, рок-концерт группы "Мумий Тролль", а также юмористическое шоу Михаила Галустяна и Александра Реввы. "Театральные встречи", День молодежи и "Кукольный квартал" уже стали фестивальной классикой. За креатив в городе, как всегда, будут отвечать участники фэста уличного искусства "На семи ветрах", а также молодые музыканты, приехавшие на "FESTпикник". Не менее интересной и насыщенной обещает быть и выставочная программа. Выставка вологодского кружева пройдет в художественном музее. Там же, к слову, представят живописные работы и рисунки Ильи Репина здравневского периода, а также его полотно "Лунная ночь" из собрания Национального художественного музея Беларуси.

Шестиметровая деревянная ложка - одна из "изюминок" фестиваля. Она уже практически готова. Фото: Сергей Голесник

Несколько месяцев назад в фестивальной столице появилась еще одна уникальная выставочная площадка - открылся Музей истории Витебского народного художественного училища, где в начале XX века работали знаковые художники русского авангарда. Андрей Духовников, директор Витебского центра современного искусства, филиалом которого является новый музей, утверждает, что в его стенах во время "Славянского базара" пройдут выставки, которые никак нельзя пропустить:

- При содействии Министерства культуры Беларуси и Белгазпромбанка здесь откроется выставка уроженца Витебска, выдающегося скульптора, представителя Парижской школы Осипа Цадкина. К слову, его скульптуру "Возвращение блудного сына" планируют установить на одной из витебских улиц. У нас она тоже будет экспонироваться. Еще у нас пройдет выставка одной фотографии, сделанной Эль Лисицким в 1926 году - "Бегун в городе". Также мы планируем выставить оригиналы документов, хранящиеся в витебском областном архиве, связанные с Казимиром Малевичем и Марком Шагалом.

В рамках фестиваля впервые пройдет презентация российского региона - на этот раз Вологодчины...

Разговор о Дне Союзного государства на "Славянском базаре" мы продолжили с Сергеем Мисюровым, который на днях посетил Музей истории Витебского народного художественного училища:

- В этот день в "Здравнево" для представителей 10-12 российских и белорусских музеев будет организован "круглый стол". Традиционно в Витебске пройдут пресс-конференции - Госсекретаря Григория Рапоты и лауреатов Премии Союзного государства в области литературы и искусства. Их имена официально назовут 19 июня в Минске во время заседания Высшего Госсовета Союзного государства. В нынешнем году мы хотим уделить внимание не только культуре, но и расширить экономический блок. Этому, в частности, посвящена презентация Вологодской области в Витебске. Во время ее проведения мы намерены поднять вопросы, в том числе проблемные, белорусско-российского сотрудничества. Как на уровне регионов, так и на уровне отдельных предприятий.

В день Союзного государства в усадьбе "Здравнево" под Витебском традиционно проходят плэнеры для юных художников. Фото: Роман Щербенков

Главной фестивальной площадкой будет, как и прежде, Летний амфитеатр. 12 июля здесь состоится торжественный концерт открытия. В его программе - Российский государственный академический камерный "Вивальди-оркестр" под руководством Светланы Безродной и "Оркестр мечты" Олега Меньшикова. А также другие эстрадные звезды... Здесь же пройдут сольники Зары, "Хора Турецкого", Николая Баскова, Ирины Аллегровой, Елены Ваенги. Традиционно привезет в Витебск свою программу "Шансон ТВ".

Будет что послушать и на других фестивальных площадках. К примеру, в концертном зале "Витебск" состоится юбилейный концерт композитора Игоря Лученка, а также выступит Московский государственный академический театр танца "Гжель". На сцене Витебской областной филармонии российское трио пианистов Bel Suono представит уникальное фортепианное шоу. Они сыграют музыку Бетховена, Мусоргского, Штрауса и Баха в современной обработке. Также зрители ждут захватывающей борьбы в фестивальных конкурсах исполнителей эстрадной песни. Тем более что их география постоянно расширяется. К примеру, в нынешнем году в детском конкурсе впервые примут участие юные исполнители из Великобритании, Канады и Колумбии. А на Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" впервые поступили заявки из Гвинеи и Египта.

Рекорды фестиваля

У "Славянского базара" есть своя "Книга рекордов". В качестве фестивальных достижений, к примеру, в ней уже значатся многочасовой марафон стихотворений, посвященных Витебску, и 6-метровая деревянная ложка, изготовленная белорусскими и литовскими мастерами. Предполагается, что в 2018-м новый фестивальный рекорд будет установлен с помощью артистов цирка.