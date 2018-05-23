Цифровое производство позволит конкурировать на мировом рынке

В мировом рейтинге цифровизации, по данным IMD World Digital Competitiveness Ranking 2017, Россия занимает 42-е место. Доля цифровой экономики в ВВП нашей страны оценивается лишь в 3 процента. Однако, несмотря на эти неутешительные цифры, у нас есть значительный потенциал: сохранилась прекрасная математическая школа, на высоком уровне находятся определенные области микроэлектроники.

Российские специалисты отлично интегрированы в мировую среду разработки, наши сильные стороны - софт, особенно решения для кибербезопасности. Эти направления критически важны для развития концепции Индустрия 4.0. Однако все усилия могут быть сведены к нулю, если основным трендом развития так и останется стремление ограничить любое международное сотрудничество. Российским разработчикам придется вновь изобретать уже давно созданные системы и решения, а при существующей скорости цифровизации такое положение вещей отбросит нашу страну далеко назад.

Сегодня на ключевых российских производствах автоматизированы лишь отдельные функции. Однако работающие там специалисты прекрасно понимают, что переход на цифровое производство - условие их конкурентоспособности как на российском, так и на мировом рынке. Именно поэтому мы вместе с флагманами российской экономики создаем инновационные лаборатории, в которых работаем над проектами, способными стать катализатором для цифровизации отраслей.

На базе наших современных систем, объединяющих ключевые направления Индустрии 4.0 - IoT, блокчейн, когнитивные вычисления, большие данные - наши клиенты разрабатывают решения, востребованные отраслью.

Например, пилот по 3D-позициони-рованию Новолипецкого металлургического комбината будет интересен металлургическим и горнодобывающим компаниям, а также другим отраслям, относящимся к опасному производству. На базе полученной с умных датчиков информации система отслеживает перемещения сотрудников внутри помещения и оповещает при потенциальной опасности.

Еще одной возможностью для развития Индустрии 4.0 и выхода на мировые рынки отечественных решений могут стать проекты, созданные в России, а затем введенные в глобальные прайс-листы. Они помогут нам перейти от сырьевой экономики к экономике цифровой и говорить о конкурентоспособности страны.

У нас уже есть такие реализованные проекты: вместе с "АСУ Проект" мы создали решение "Интеллектуальное месторождение OIS iField" для нефтедобывающей отрасли, которое стало первым российским продуктом в глобальном прайс-листе SAP. Система оптимизирует процессы планирования и прогнозирования разработки и эксплуатации месторождений, а также повышает их точность. Решение более чем в 10 раз ускоряет расчеты плана и прогноза добычи, позволяя на 5 процентов сократить расходы на разработку месторождений и на 2 процента увеличить добычу

Досье

Наталия Парменова окончила экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета в 1996 году.

В 2000 году получила степень MBA в бизнес-школе INSEAD.

К компании SAP Наталия присоединилась 16 лет назад в качестве менеджера по развитию бизнеса в головном офисе SAP в Германии.

В 2002 году Наталия стала директором по продажам российского представительства SAP.

С 2004 по 2009 год Наталия работала в швейцарском офисе SAP в Лозанне.

В 2010-м Наталия занималась развитием бизнеса SAP в банковском секторе во французской части Швейцарии.

В 2011-2012 годах Наталия руководила подготовкой и реализацией стратегии роста SAP CIS.

С 2013 года Наталия работала в SAP CIS в качестве исполнительного директора (Chief Operating Officer).

В начале 2018 года назначена генеральным директором SAP CIS.