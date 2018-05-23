Деятели культуры обнародовали доходы за 2017 год

Художественный руководитель "Национального филармонического оркестра России" Владимир Спиваков в 2017 году задекларировал доход в 82,2 млн рублей. Это больше, чем другие деятели культуры, следует из анализа соответствующего документа, появившегося в среду, 23 мая, на сайте Минкульта РФ.

Так, художественный руководитель симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет заработал 60,2 млн рублей, худрук театра Наций Евгений Миронов - 55,5 млн, а их коллега по Малому драмтеатру - театру Европы Лев Додин - более 24 млн.

Доходы художественных руководителей театра имени Вахтангова Римаса Туминаса составили 19,7 млн, "Сатирикона" Аркадия Райкина - 12,8 млн, Малого театра Юрия Соломина - 11,1 млн, Александринского театра Валерия Фокина - 10,4 млн, гендиректора Большого театра Владимира Урина - более 8,2 млн.

Руководитель киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров заработал 13,8 млн, ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе - свыше 9 млн.

Среди директоров музеев отметим доходы руководителей Государственного "Эрмитажа" Михаила Пиотровского и Музеев Московского Кремля Елены Гагариной - 19,5 и 15,6 млн рублей соответственно. Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова задекларировала 9 млн рублей.