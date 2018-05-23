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23.05.2018 18:36
Рубрика: Экономика

Фирма заплатит

В России начинает действовать социальный туризм
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7573 (110)
Отдохнуть по системе социального туризма в России смогут до 20 миллионов россиян, рассказали "Российской газете" в Центральном совете по туризму и отдыху. Таким может быть эффект от изменений в законодательство, вступающих в силу в конце мая. Работодатели, оплатившие турпутевки по России своим сотрудникам, получат налоговые льготы.

Воспользоваться возможностью отдохнуть в России за счет работодателя смогут даже родственники работников: их супруги, родители, дети в возрасте до 18 лет или до 24 лет, если они учатся на дневном очном отделении. Новые нормы будут способствовать оздоровлению населения, повышению качества жизни, отметил один из инициаторов законодательных изменений председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на заседании, посвященном проблемам социального туризма.

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Работать новые нормы начнут со следующего года. Расходы работодателей на оплату путевок своим сотрудникам будут относиться к фонду оплаты труда и не станут облагаться 20-процентным налогом на прибыль, как и другие соцрасходы организации. Для этого предприятие должно заключить договор о реализации туристского продукта с туроператором или турагентом.

"В результате внутренний турпоток в России в следующем году вырастет на 7-10 процентов", - пояснил "Российской газете" президент "Центрального совета по туризму и отдыху", член экспертного совета по туризму Совета Федерации Виктор Пугиев. "При подготовке закона детально изучался опыт зарубежных стран - Франции, Швейцарии" ,- отметил он.

Сейчас обсуждается идея ввести налоговый вычет для физлиц с суммы приобретенного тура по России

В России, как и в других странах, развитие социального туризма также поможет увеличить вклад туристской отрасли в экономику страны, уверены эксперты. "Экономический эффект от налоговых льгот сторицей окупится в валовом продукте и росте занятости", - подчеркнул Рязанский. Пока туристская отрасль вносит в ВВП страны три процента, но может вносить до восьми, если развивать социальный туризм.

Фото: REUTERS
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Для этого есть множество механизмов. Например, обсуждается идея ввести налоговый вычет для физических лиц с суммы приобретенного тура по России. Но сначала нужно оценить, как будут работать нормы закона о налоговых льготах работодателям. "Сейчас внутренний турпок в России составляет около 56 миллионов человек. Если мы выйдем на 80 миллионов, будем двигаться дальше", - говорит Валерий Рязанский.

Требуется поддержка туризма и по другим направлениям. "Надо вкладывать в отрасль, и тогда мы будем получать от нее больше", - отметила руководитель департамента минкультуры Ольга Ярилова. В частности, внесено предложение предусмотреть в бюджете средства для разработки маршрутов для пожилых людей. "Есть также инициатива сделать молодежный туризм приоритетом государственной политики, как сегодня это сделано в отношении детского туризма", - добавила она.

Будет продолжаться работа и по поддержке детского туризма. Национальная программа реализуется уже пятый год, сеть маршрутов постоянно расширяется. Сегодня действует уже более десяти маршрутов, школьники могут путешествовать по всей стране, отметила Ольга Ярилова.

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