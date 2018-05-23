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23.05.2018 22:12
Рубрика: Экономика

Руки прочь от передачи

Добывающие компании уходят от "дедовских" методов сбора информации
Текст: Сергей Стишенко (гендиректор компании "Геонавигационные технологии")
Российская газета - Спецвыпуск №7573 (110)
Развитие технологий и цифровизация нефтегазовой отрасли позволят увеличить объемы извлекаемых запасов на 35 процентов, посчитали аналитики British Petroleum. При этом себестоимость добычи снизится на четверть.
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Повышение эффективности добычи и использование новых технологий в нефтегазовой сфере способно кардинально изменить расстановку сил на мировом рынке углеводородов.

Такие примеры уже есть: наиболее яркий - разработка американских месторождений сланцевого газа. Повышение эффективности бурения благодаря использованию технологий моделирования, горизонтального бурения и гидроразрыва пласта позволило им успешно пережить период низких цен на нефть. Кроме этого, по итогам 2017 года США впервые за несколько последних десятилетий стали нетто-экспортером газа - то есть продают за рубеж больше, чем закупают для себя.

В России нефтегазовая отрасль, как и основные промышленные и добывающие отрасли, сталкивается с необходимостью серьезной трансформации. Это связано с расширением использования информационных технологий, появлением новых вызовов и современными экономическими реалиями. От того, насколько своевременно начнется процесс цифровизации отечественной "нефтянки", будет ли он последовательным и логичным, зависит экономический успех не только этого сектора, но и государства в целом.

Нефть начала дешеветь на сообщениях о возможном увеличении добычи ОПЕК

Основных проблем цифровизации нефтегазовой отрасли в России три. Их решение позволит сектору не только не отстать от зарубежных конкурентов, но и занять, при правильном подходе, лидирующие позиции.

Проблема номер один - автоматизация передачи данных. В идеале любая информация, которая собирается в процессе строительства и эксплуатации скважины, должна быть доступна в режиме реального времени всем заинтересованным специалистам. Для этого используются автоматизированные каналы, созданные на основе протокола WITS/WITSML (телекоммуникационный протокол передачи данных бурения. - Ред.) Но в нашей стране до сих пор нередки случаи "ручной" пересылки скважинных данных по электронной почте. Поэтому сегодня основная задача российских нефтяников - более широкое применение протокола и активизация участия в его совершенствовании, поскольку добывающие и сервисные компании могут влиять на стратегию его развития. Важно максимально уйти от "ручных" методов сбора и передачи информации, это заметно повысит экономическую эффективность труда нефтяников.

Проблема номер два - унификация собираемых данных. Даже одна скважина генерирует широкий спектр данных, в том числе замеры физических полей, данные по механическим показателям бурения, информация о ретроспективной и текущей добыче, описание происшествий и реакции на них, а также огромное количество отчетов, расчетных величин, результаты лабораторных исследований. Весь этот объем информации представлен в разных форматах, с использованием различных единиц измерения, специальной графики и так далее. Задача состоит в том, чтобы "уложить" получаемую информацию в простые и удобные базы знаний, которые, используя скоростной доступ к историческим данным, помогут найти ответы на возникающие вопросы нефтяников.

Современная нефтяная платформа производит за год работы более десяти миллионов гигабайт данных

С другой стороны, специалисты - геолог, специалист на буровой, инженер по разработке месторождений - должны иметь простой и удобный инструмент для доступа к этой информации. Сегодня решение этой проблемы в России находится в зачаточном состоянии: только начинают появляться инструменты для объединения разрозненных нефтегазовых данных в единое инфографическое пространство. Большинство работ все еще ведется в сотнях разрозненных программных решениях.

Проблема номер три состоит в автоматизированной обработке лавинообразно растущих данных, генерируемых при разработке месторождений и строительстве скважин. Современная нефтяная платформа производит за год работы более десяти миллионов гигабайт данных. В масштабах страны эта цифра многократно увеличивается. Вручную можно обработать только 4 процента от всего объема поступающей информации. Остальная просто остается лежать бесполезным грузом.

Разумным решением этой проблемы мы считаем широкое использование автоматизированных систем управления, внедрение способов работы с большими данными и автоматического обучения в ежедневную рабочую практику нефтяников России.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
МЭА понизило прогноз глобального спроса на нефть

Российские нефтедобывающие компании медленно разворачиваются в сторону цифровизации. Долгие годы отрасль не испытывала необходимости в новых технологиях. Высокие цены на нефть, отсутствие реальной альтернативы на топливном рынке, укоренившиеся привычки и методы - все это делало ненужными траты на автоматизацию и повышение эффективности. Сегодня ситуация в корне изменилась. Но отечественных программных продуктов для автоматизации всех этапов производственной цепочки мало. К тому же они "не умеют" работать с данными в одной программе, которая позволяла бы получать информацию, унифицировать ее, обрабатывать и анализировать. Поэтому крупные компании предпочитают использовать импортное программное обеспечение, хотя оно и значительно дороже.

В последние годы появились отечественные разработчики, продукты которых оказывают серьезную конкуренцию зарубежным аналогам. И со временем отечественный софт не только заменит импортный в российских нефтедобывающих компаниях, но и займет лидирующие позиции на мировом рынке.

Все рутинные операции и большинство задач по текущему контролю неаварийных процессов можно и нужно доверить машине, оставив за человеком роль "последнего контролера".

Инфографика "РГ"

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