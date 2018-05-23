Доля региональных полетов без пересадки в Москве достигнет 50 процентов

Для этого, уточняют авторы доклада, необходимо развивать инфраструктуру аэродромов в регионах, а также комплексно подходить к реализации мер государственной поддержки отрасли.
На развитие и модернизацию 66 аэропортов, считают в ЦСР, до 2024 года необходимо направить до 230 миллиардов рублей. На субсидирование авиаперевозок - еще порядка 180 миллиардов рублей.
Эксперты ЦСР также оценили затраты на расширение проекта "Безопасные и качественные дороги", реализация которого, предполагают они, потребует дополнительно 1,5 триллиона рублей. Эта сумма почти в два раза больше выделяемой в год на региональные и муниципальные сейчас и будет потрачена на приведение в нормативное состояние дорог в региональных центрах и их пригородных зонах, затраты на создание не менее 35 автодорожных обходов городов в размере 515,3 миллиарда рублей и 364,6 миллиарда на строительство и реконструкцию прочих автомобильных дорог в крупных городах и их пригородах.
При этом до 2024 года на развитие этого направления работ может потребоваться до шести триллионов рублей.