Доля региональных полетов без пересадки в Москве достигнет 50 процентов

Уже к 2024 году доля региональных авиаперевозок, которые будут осуществляться без пересадки и ожидания стыковочного рейса в аэропортах Москвы, может достичь 50 процентов, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), который посвящен развитию транспортной инфраструктуры России.

Для этого, уточняют авторы доклада, необходимо развивать инфраструктуру аэродромов в регионах, а также комплексно подходить к реализации мер государственной поддержки отрасли.

На развитие и модернизацию 66 аэропортов, считают в ЦСР, до 2024 года необходимо направить до 230 миллиардов рублей. На субсидирование авиаперевозок - еще порядка 180 миллиардов рублей.

Эксперты ЦСР также оценили затраты на расширение проекта "Безопасные и качественные дороги", реализация которого, предполагают они, потребует дополнительно 1,5 триллиона рублей. Эта сумма почти в два раза больше выделяемой в год на региональные и муниципальные сейчас и будет потрачена на приведение в нормативное состояние дорог в региональных центрах и их пригородных зонах, затраты на создание не менее 35 автодорожных обходов городов в размере 515,3 миллиарда рублей и 364,6 миллиарда на строительство и реконструкцию прочих автомобильных дорог в крупных городах и их пригородах.

При этом до 2024 года на развитие этого направления работ может потребоваться до шести триллионов рублей.