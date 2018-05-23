Дуальное обучение поможет молодежи сделать карьеру

Германия считается одной из самых высокоразвитых индустриальных стран с высоким уровнем профессионального образования. И известная педантичность и аккуратность немецких рабочих - это отнюдь не генетическая составляющая, а результат качественной профессиональной подготовки.

Россия сегодня стоит на пороге новой индустриализации. Развитие инноваций, внедрение новейших технологий, перевооружение производств, а также качественная подготовка кадров нового уровня - вот те задачи, которые являются сегодня первоочередными. И хотя подготовка кадров стоит в этом списке на последнем месте, это совсем не означает, что является таковой по важности, скорее наоборот. Кадры - это то, с чего необходимо начинать.

И если с высшим образованием и подготовкой специалистов уровня инженеров в России нет особенных проблем, то в сфере среднего специального образования дела обстоят хуже. По сравнению с немецкой системой среднего профессионального обучения в России имидж среднеспециального образования остается плохим. Добавим к этому устаревшие стандарты обучения, недофинансирование, а также недостаточный уровень квалификации преподавателей - и получим печальную картину. Очевидно, что необходимо реформировать систему российского профобразования, и работа в этом направлении уже ведется. Однако невозможно решить проблему за несколько месяцев, на это потребуется довольно продолжительное время, а качественные кадры среднего звена нужны уже сейчас. В этом случае оптимально воспользоваться теми практиками и наработками, которые уже успешно функционируют и дают результаты.

Один из таких проектов - VETnet (German chambers worldwide network for cooperative, work based, Vocational Education and Training) - дуальное профобучение в России по немецким стандартам. Проект разработан Российско-Германской ВТП совместно с партнерами.

Цель VETnet - подготовка квалифицированных и соответствующих требованиям конкретного предприятия специалистов, а также содействие российской молодежи в получении качественного образования с перспективами на профессиональный и карьерный рост.

Рабочая подгруппа по вопросам профессионального обучения Российско-Германской стратегической рабочей группы (СРГ) тесно сотрудничает с российскими государственными учреждениями и органами, в частности, с Агентством стратегических инициатив (АСИ), минобрнауки, Федеральным институтом развития образования (ФИРО) и минтруда. В проекте сейчас принимают участие представители бизнеса: такие компании, как "Гиперглобус", "Зельгрос", "Арвато РУС", "БауТекс", "АйЭйчДжи Груп" и "Эндерс".

"Отечественное среднее профессиональное образование нацелено на практико-ориентированный подход, который позволяет повысить степень соответствия подготовки выпускников требованиям современной экономики, - поясняет руководитель проекта "Дуальное обучение по направлению "Технология продукции общественного питания" Щелковского колледжа Динара Иркабаева. - А при сетевой организации образовательного процесса с использованием элементов дуального обучения повышается возможность получения специалистов "заданного" качества, то есть в наибольшей степени соответствующих требованиям не только определенной специальности или профессии, но и требованиям конкретных предприятий".

Известная аккуратность немецких рабочих - не генетика, а результат качественной профподготовки

С 2014 года уже разработано и реализовано девять программ дуального обучения по таким специальностям, как мехатроник, промышленный механик, специалист по складской логистике, мясник, повар, пекарь-кондитер, специалист розничной торговли, оператор контактного центра, специалист гостиничного бизнеса.

"С декабря 2014 года "Зельгрос" принимает участие в проекте "Дуальное образование по профессии мясник", - рассказывает менеджер отдела развития персонала компании "Зельгрос" Яна Коровина. - Первый же удачный опыт участия в проекте показал, что мы можем готовить новую смену профессионалов. Такое становится возможным, так как в рамках обучения студенты могут изучать основы своей будущей профессии не только в теории, но и на практике, под руководством опытных наставников. С октября 2016 года проект "Дуальное образование по профессии мясник" запущен во всех московских торговых центрах".

В 2017/18 учебном году 77 студентов пройдут обучение в компаниях-партнерах и средне специальных образовательных учреждениях. Обучение проводится в сотрудничестве с 11 образовательными учреждениями в Москве, Московской области, Ярославле, Владимире, Туле, Твери.

"К 2017 году около 80 студентов обучались в рамках проекта, было проведено восемь выпускных экзаменов и подготовлено 45 выпускников, - говорит руководитель проекта профессионального дуального образования Российско-Германской ВТП Юлия Бескорсая. - По аналогии с Германией студентам было необходимо сдать теоретические и практические экзамены. После летних каникул в сентябре 2017 года VETnet совместно с посольством ФРГ провел в Москве международный семинар по профобразованию. Также в прошлом году произошел настоящий прорыв с участием ВТП: в статьи 264 и 265 Налогового кодекса РФ были внесены изменения, которые подписал Владимир Путин".

Как пояснила эксперт, с 1 января 2018 года у компаний есть возможность вычитать издержки на подготовку рабочих кадров по дуальной модели образования из налогооблагаемой базы по исчислению налога на прибыль. Эти изменения призваны мотивировать предприятия к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров.