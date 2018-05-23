Движение магнитов и железных брусков в slow motion заворожило интернет

Раньше говорили, что бесконечно можно смотреть на три вещи: на горящий огонь, текущую воду и на то, как работают другие люди. Но теперь, с появлением технологии slow motion подолгу "залипать" можно и на искусственно замедленные привычные всем процессы.

На то, как Нео уклоняется от замерших в полете пуль. Как парящая в прыжке Тринити вот-вот зарядит с ноги агенту Смиту. Как зависает в воздухе подброшенное хоббитом Кольцо Всевластья.

Вот и в этом видео железные шары, бруски и магниты вроде бы не делают ничего особенного, просто притягиваются друг к другу. Но поглядите сами, как чарующе они это делают. Вот она, музыка сфер.

Если вы, досмотрев ролик до конца, снова нажали на play, чтобы снова увидеть, как магнитные шарики медленно взлетают, чтобы облепить причудливым узором металлический брусок - ничего удивительного. Точно так же сделали еще около миллиона пользователей по всему миру.