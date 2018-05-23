Несмотря на опасения и инсинуации вокруг кандидатуры нового главы кабинета министров Италии, президент Серджо Маттарелла вручил мандат на формирование коалиционного правительства 54-летнему профессору гражданского права Джузеппе Конте.

Джузеппе Конте не имеет опыта в политике, за что его называют "выходцем из народа, который добился всего сам". Фото: EPA

Президент принял это непростое решение после 80 дней интенсивных политических консультаций, в которых приняли участие две внесистемные партии - "Лига" и Движение "5 звезд". Они представили на суд 76-летнего Маттареллы компромиссную кандидатуру Конте, а также проект 58-страничного "коалиционного соглашения", состоящего из 30 пунктов - программу нового кабмина, в котором в том числе содержится положение о немедленной отмене антироссийских санкций, о реабилитации Москвы "как стратегического партнера" в переговорах по Ближнему Востоку, по ситуации вокруг Сирии, Ливии и Йемену.

Появление имени малоизвестного правоведа Джузеппе Конте, у которого, по сути, нет никакого политического бэкграунда, вызвало много вопросов у итальянского истеблишмента. Несмотря на то что Луиджи Ди Майо назвал его "высококлассным профессионалом, выходцем из простого народа, который добился всего сам", обозревателей смущали нестыковки в весьма объемном 12-страничном резюме будущего премьера, согласно которому уроженец области Апулия не только окончил правовой факультет Римского университета "Сапиенца", но и активно повышал квалификацию в различных престижных учебных заведениях по всему миру.