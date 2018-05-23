Несмотря на свою молодость, Евразийский экономический союз уже сложился как региональное экономическое объединение.

О том, чего удалось достичь за три года в части открытости и гармонизации правил работы на общем рынке ЕАЭС, "РГ" рассказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Программа-минимум выполнена: образована единая таможенная территория, а с 2018 года действуют новые современные правила таможенного регулирования. Более половины обращаемой продукции в Союзе охвачено едиными требованиями к качеству, рынок труда либерализован, рынок услуг уже открыт по 43 секторам, и охват будет расти. Реализуется цифровая повестка, запущен общий рынок лекарственных средств и медицинских изделий. Действуют единые меры защиты общего рынка и контроля на трансграничных рынках, определена стратегия работы с ключевыми партнерами из зарубежных стран - разворачивается сеть соглашений с ними.

Хорошую динамику демонстрируют интеграционные показатели. Более чем на четверть выросла взаимная и внешняя торговля. Доля несырьевых товаров во взаимной торговле расширяется и уже составила 66 процентов. Увеличивается объем торговли между нашими странами промежуточной продукцией, которая используется затем для производства готовых товаров. Например, по обрабатывающей промышленности он вырос на 30 процентов. Внешние поставки поступательно замещаются отечественной продукцией. Сейчас ЕАЭС за счет собственного производства полностью удовлетворяет внутренние потребности в зерне, картофеле, яйцах, овощебахчевых культурах, растительном масле, сахаре. Ожидается, что в этом году страны Союза полностью обеспечат себя свининой, мясом птицы, молоком.

Наращивается экспортный потенциал. Европейский союз остается основным торговым партнером, но с 2016 года импорт из Азиатско-Тихоокеанского региона в ЕАЭС впервые начал превышать показатели импорта из Евросоюза.

Интеграция положительно сказывается на динамике перевозок, как грузовых, так и пассажирских. Унифицированные тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом привели к снижению тарифов для потребителей на перевозку одной тонны груза более чем в два раза. Создание общего рынка позволило существенно сократить временные и финансовые издержки на доставку товаров из одной страны Союза в другую. Причем достаточно получить сертификат соответствия на продукцию в одной из стран ЕАЭС, чтобы свободно торговать в четырех других.

Для дальнейшего улучшения условий ведения бизнеса на внутреннем рынке ЕАЭС в 2017-2018 годах ликвидировано 15 барьеров в различных сферах экономики. Вовремя принятые меры позволили бизнесу стран ЕАЭС избежать дополнительных финансовых и транзакционных издержек в объеме около 70 миллионов долларов.

В сфере трудовой миграции обеспечено прямое признание документов об образовании по большинству специальностей, кроме документов для занятия педагогической, юридической, медицинской и фармацевтической деятельностью. Предусмотрены единые условия налогообложения доходов с первых дней работы. Социальное страхование трудящихся, включая ОМС и страхование на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно осуществляться на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства.

66 процентов достигла доля несырьевых товаров во взаимной торговле стран-участниц ЕАЭС

Пока у нас остается еще много важных вопросов, которые предстоит решить в ближайшее время и по которым идут дискуссии. Для стран Союза важным является возможность участия в государственных закупках, прежде всего в РФ. Проблема заключается во взаимном признании электронной цифровой подписи и банковских гарантий в качестве обеспечения контрактов. В 2018 году полного открытия рынка госзакупок ожидать не стоит, но за полтора года обеспечить доступ технически возможно.

Дискуссии между странами выводят нас на стратегическую задачу укрепления доверия, которое мы будем достигать, повышая прозрачность работы национальных систем друг для друга, беспрепятственный и повсеместный обмен информацией, укрепляя наднациональность, прежде всего в вопросах контроля и ответственности стран за бесперебойную работу общего рынка.

Много внимания мы уделяем реализации цифровой повестки Союза, которую утвердили президенты наших стран в 2017 году. Уже запущены пилоты по системам маркировки товаров и прослеживаемости, в том числе транспортной, обсуждается инициатива по электронным счетам-фактурам. Кроме того, развивается общесоюзная информационная система, где страны обмениваются данными через специальные шлюзы.

Запущен единый рынок лекарств и медизделий. В 2019 году, в соответствии с Договором о Союзе, заработает общий электроэнергетический рынок - концептуальные решения по его архитектуре уже приняты. К 2025 году будут запущены общие рынки нефти, нефтепродуктов, газа, финансовый рынок и рынок транспортных услуг.

ЕАЭС - молодое объединение, но у него есть реальная система управления в лице Евразийской экономической комиссии. Наша молодость - большой плюс и шанс для инвесторов, так как правила работы ЕАЭС формируются с учетом реализации значимых дл стран Союза проектов

Дословно

Тигран Саркисян.

Тигран Саркисян:

Индикатором инвестиционной привлекательности ЕАЭС являются инициативы более 50 стран мира по сотрудничеству на долгосрочной основе. Подписаны соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Ираном, соглашение о сотрудничестве с Китаем. Прорабатывается возможность реализации 40 инфраструктурных проектов с Китаем. Продолжаются переговоры с Израилем, Египтом, Индией, Сингапуром, Сербией - в них также обсуждается инвестиционная составляющая.

Справка

Объем торговли ЕАЭС в 2017 году с шестью странами, по которым есть директивы на переговоры о создании зон свободной торговли (ЗСТ) - Ираном, Индией, Израилем, Египтом, Сингапуром, Сербией, - увеличился на 31,2 процента, с Китаем - на 30,7 процента, с Вьетнамом (ЗСТ действует с 2016 года) - на 36,5 процента.