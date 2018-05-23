Страхование жизни остается драйвером страхового рынка, и за последние десять лет средние темпы прироста сборов в сегменте составили 47%. Об этом на пресс-завтраке СК "Ингосстрах-Жизнь" рассказал глава комитета Всероссийского союза страховщиков по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин. По его словам, сегмент продолжит расти, но темпы его роста снизятся.

Так, по итогам прошлого года сборы по страхованию жизни составили 330 миллиардов рублей, а за первый квартал 2018 года страховщики собрали уже больше 100 миллиардов рублей. Из них 62% - это инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), 17% - кредитное страхование жизни и 12% - накопительное страхование жизни (НСЖ). Такое распределение подтверждают и сами страховщики. Как рассказал генеральный директор СК "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников, сборы компании за 2017 год выросли до 11 миллиардов рублей, из них 9,4 миллиарда - это ИСЖ, 0,9 миллиарда - НСЖ. За первый квартал этого года сборы компании составили 4,5 миллиарда рублей.

Одной из основных проблем при продажах ИСЖ остается мисселинг, то есть некорректные продажи страховых программ и недостаточное информирование клиентов о продукте. Чтобы устранить проблему мисселинга, ВСС и ЦБ РФ готовят стандарт защиты прав потребителей страховых услуг. Над проблемой готовы работать и сами страховщики: по словам Владимира Черникова, СК "Ингосстрах-Жизнь" внедряет систему контроля качества продаж, в том числе для борьбы с мисселингом.

"Массовый сегмент - самый уязвимый с точки зрения мисселинга, поэтому очень важен отраслевой стандарт, над которым работает ВСС", - подчеркнул Черников. Также компания планирует увеличивать продажи страхования жизни через небанковские каналы, в том числе и продажи онлайн.

В этом году, по мнению Максима Чернина, темпы роста страхования жизни останутся двузначными, но страховщики должны будут найти новые форматы структурирования продукта. Черников полагает, что к 2020 году объем сегмента достигнет 1 триллиона рублей. А в 2018 году, по его прогнозам, страхование жизни прибавит 30% и вырастет до 430 миллиардов рублей. На банковский канал по-прежнему будет приходиться до 90% сборов.