Элитная недвижимость на Кипре пользуется повышенным спросом у россиян

На протяжении десятилетий Кипр, словно магнитом, притягивает к себе россиян. И эта любовь, к счастью, взаимна. Третий по величине остров в Средиземном море, с мягким климатом, рекордным количеством солнечных дней (почти 330 в году), благоустроенными пляжами и великолепной кухней, ежегодно посещает около миллиона русских туристов. Не менее популярен Кипр и среди предпринимателей.

Михалис Хаджипанайоту, генеральный директор Cybarco Development.

Привлеченные стабильными и дружественными условиями для ведения бизнеса, состоятельные люди нередко приобретают здесь недвижимость, которая становится для них вторым домом.

Быстро растущий спрос на недвижимость класса люкс стал новым вызовом для строительной индустрии острова. А спрос, как известно, рождает предложение. Так, недавно известная девелоперская компания Cybarco, работающая на рынке элитного жилья более 70 лет, объявила о начале продаж Trilogy Limassol Seafront - нового роскошного проекта для самых взыскательных заказчиков.

Комплекс Trilogy - это три сияющих небоскреба, расположенных на первой линии в самой престижной части набережной Лимассола, объединяющая жилые башни, оживленная внутренняя плаза плюс благоустроенная частная территория, предназначенная только для владельцев недвижимости. Строительство апартаментов и офисных помещений уже идет полным ходом.

На вопросы "РГ" о компании Cybarco и ее самом амбициозном проекте в сфере жилой недвижимости ответил генеральный директор Cybarco Development Михалис Хаджипанайоту.

Как сегодня, после тяжелого кризиса 2013 года, чувствует себя экономика Кипра и ее строительный сектор?

Михалис Хаджипанайоту: За прошедшее время ситуация в экономике кардинально изменилась, она активно растет. Укрепляются позиции Кипра в международных рейтингах. В этом году, по прогнозам, к нам приедут почти 4 миллиона туристов. Туристический бум - хороший стимул для развития строительного сектора. На Кипре, особенно в Лимассоле, постоянно строятся новые отели. Растущая привлекательность нашего острова для иностранных покупателей, в первую очередь из России, позволила нам запустить такой грандиозный проект, как Trilogy. Инвестиции в него, к слову, составили почти 350 миллионов евро. Наша цель - сделать Trilogy одним из лучших проектов всего Средиземноморья.

Расскажите о компании Cybarco.

Михалис Хаджипанайоту: Cybarco известна на рынке с 1945 года. Сегодня мы - часть престижной финансово-промышленной группы Lanitis Group и лидирующая кипрская строительная компания элитной недвижимости со штаб-квартирой в Бахрейне. В портфолио Cуbarco также входят, например, такие проекты, как Bahrain City Center, гоночные трассы "Формулы-1" в Бахрейне и Абу-Даби и другие.

Как давно вы работаете с клиентами из России?

Михалис Хаджипанайоту: Уже более 30 лет. Наши представительские офисы есть в Москве и в Санкт-Петербурге. Открылся новый офис Cуbarco на Белой площади, рядом с Белорусским вокзалом. Для нас очень важно, что многие клиенты из России вновь обращаются к нам, во второй и третий раз, потому что они нам доверяют. Всех, кто интересуется покупкой кипрской недвижимости, мы готовы проконсультировать как в наших офисах в Москве и в Санкт-Петербурге, так и непосредственно на Кипре.

Как вы оцениваете перспективы проекта Trilogy?

Михалис Хаджипанайоту: Уверен, что Trilogy безусловно сыграет уникальную роль в постоянно меняющейся истории Лимассола. А текущие продажи и бронирования превзошли наши ожидания и уже составили более 30 миллионов евро.

Отчасти новый всплеск интереса к вашей стране сегодня связан с возможностью получения кипрского гражданства. Расскажите об этой программе.

Михалис Хаджипанайоту: Правила кипрской программы получения гражданства просты и прозрачны. Сделав инвестицию в размере двух миллионов евро, в том числе и в покупку недвижимости, можно подать заявление на получение кипрского гражданства. При положительном решении властей получение паспорта займет не больше шести месяцев. При этом автоматически гражданство получают и члены семьи предпринимателя, его жена и дети.