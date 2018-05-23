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23.05.2018 01:44
Рубрика: В мире

ЕС не исключил новых мер по защите своих компаний от санкций по Ирану

В связи с возможными санкциями США по Ирану могут быть разработаны новые предложения в рамках защитных мер Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, выступая на конференции в Брюсселе.

Фото: Reuters
Госсекретарь США выдвинул ультиматум Ирану

На минувшей неделе Еврокомиссия представила план защитных мер от возможных санкций Вашингтона по Тегерану. Так, была запущена процедура обновления закона 1996 года, призванная блокировать экстерриториальные последствия рестрикций для европейских компаний.

"У нас есть несколько возможностей продолжать работать с Ираном по СПВД (Совместному всеобъемлющему плану действий). Конечно, во-первых, это призывая Иран выполнять соглашение", - сказал Рейндерс. По его словам, европейцы "просто пытаются организовать набор защитных средств". "Возможно, использовать прежнее регулирование, можно организовать новое регулирование, мы посмотрим", - уточнил он.

Американский президент Дональд Трамп восьмого мая объявил, что США выходят из СПВД. Это соглашение с Ираном по его ядерной программе было достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других государств, ведущих бизнес с Тегераном), действие которых было приостановлено в результате сделки.

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