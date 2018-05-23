Фабрика проектного финансирования наращивает мощности

В феврале на РИФ-2018 в Сочи были подписаны соглашения по первому пулу проектов фабрики проектного финансирования Внешэкономбанка. Их общая стоимость составляет 180 миллиардов рублей. На ПМЭФ-2018 ВЭБ планирует подписать соглашения уже по второму пулу проектов.

О развитии фабрики проектного финансирования "РГ" рассказывает первый заместитель председателя Внешэкономбанка - член правления Дмитрий Курдюков.

Чем интересен банкам механизм проектного финансирования? В чем его преимущества перед инвестиционным кредитованием?

Дмитрий Курдюков: Участниками фабрики уже стали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Евразийский банк развития, Всероссийский банк развития регионов, "Совкомбанк", Международный инвестиционный банк и банк ЗЕНИТ. Мы видим большой интерес к фабрике как со стороны инициаторов проектов, так и со стороны банков, в том числе иностранных, активных на российском финансовом рынке. Механизм фабрики интересен тем, что банки смогут разделять риски проектного финансирования с ВЭБом. Помимо этого, фабрика всегда готова предложить банкам доходное размещение средств на разные сроки и с разным уровнем риска.

Нам кажется, что будущее за проектным финансированием. Ожидаем, что фабрика повлияет на его развитие, в том числе благодаря элементам господдержки и распределения риска. Одну из ключевых задач в развитии фабрики должны сыграть коммерческие банки. Основная ее идея заключается в синдицированном кредитовании проектов с привлечением государственного субсидирования и госгарантий по облигациям. Механизм синдикации позволит на каждый рубль инвестиций ВЭБа привлечь 3-4 рубля дополнительных инвестиций в экономику страны.

В перспективе механизм фабрики вполне может вырасти в платформу для синдикаций, секьюритизации, формирования стандартов по структурированию проектов, где эмитенты смогут искать финансирование, куда будут иметь доступ многие банки, где будет платформа для секьюритизации.

Насколько сложен поиск инвестпроектов для финансирования? Кто проводит их экспертизу?

Дмитрий Курдюков: Бизнес-процесс фабрики условно можно разделить на три этапа. На первом отбираются проекты, отвечающие стратегическим приоритетам ВЭБа. Поиск ведет сам ВЭБ и региональные менеджеры. Наши представители в регионах уже предложили более 156 проектных инициатив. Приносить проекты в фабрику может и коммерческий банк. Поэтому мы от банков ждем как участия в синдикатах, так и конкретных проектов, инициатив. Далее определяется оптимальная структура финансирования. И наконец после закрытия кредитной сделки обеспечивается контроль целевых показателей.

При проведении экспертизы проектов ВЭБ придерживается лучших практик; при необходимости привлекает организации группы ВЭБ для оценки возможностей финансирования проектов.

В перспективе механизм фабрики может вырасти в платформу для синдикаций

Идеология фабрики крайне проста: фабрика - это синдикат. Механизмом фабрики предусмотрено фондирование одного из траншей (транш А) за счет выпуска облигаций, гарантированных государством. Качество облигационных займов будет поддерживаться ВЭБом. Таким образом, часть финансирования проектов может быть сформирована за счет длинных и дешевых ресурсов. А результат для экономики - рост инвестиций, развитие инфраструктуры финансового рынка, совершенствование механизма синдикаций.

Каким отраслям отдается предпочтение при отборе проектов? Учитывается ли мультипликативный эффект, который проект может дать экономике России в целом или, например, экономике региона, в котором он реализуется?

Дмитрий Курдюков: Речь идет о создании новых высокотехнологичных производств на территории страны. Стоимость проектов должна превышать 3 миллиарда рублей. Срок окупаемости ограничен 20 годами. Мы видим большой потенциал формирования пайплайна проектов фабрики по всем отраслевым направлениям, которые являются для ВЭБа приоритетными.