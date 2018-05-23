Финансирование транспорта до 2024 года вырастет в 1,5 раза

К 2024 году финансирование транспортной отрасли может вырасти в 1,5 раза, составив до трех процентов ВВП, говорится в докладе, который подготовлен в Центре стратегических разработок.

По оценкам аналитиков, в число трех ключевых проблем отрасли входят технологическая отсталость, недоинвестирование и недостаточно эффективное государственное регулирование, однако она может стать одним из драйверов экономики уже к 2035 году.

Среди целей, обозначенных в докладе, сокращение времени в пути на общественном транспорте от каждого регионального центра до любого города и крупного села в 60-километровой зоне до 4,5 часа (сейчас в среднем более шесть часов). Кроме того, уверены аналитики, до 2024 года необходимо построить новый коридор Европа - Азиатско-Тихоокеанский регион, соединяющий Центральную России с Поволжьем, Южным Уралом и Казахстаном, реконструировать ряд федеральных трасс с повышением категории, а ряд дорог перевести из региональной собственности в федеральную. Кроме того, до 2024 года должны быть заложены основы создания национальной системы высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). В частности, необходимо уже в 2019 году начать строительство ВСМ Москва - Казань, а также Екатеринбург - Челябинск.