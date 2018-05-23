В Генштабе заявили об освобождении пригородов Дамаска

Операция по освобождению пригородов сирийской столицы завершена. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

"Завершена операция правительственных войск по освобождению всех пригородов Дамаска", - заявил он в ходе брифинга.

Как отметил Рудской, действия российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии позволили осуществить крупную гуманитарную операцию в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и Ярмуке.

"Во избежание напрасных потерь и жертв среди мирного населения по специально созданным гуманитарным коридорам из пригородов Дамаска выведено 188 тысяч 234 человека, среди которых 28 тысяч 725 боевиков, - подчеркнул Рудской. - По их желанию они были выведены в северные районы страны. Большая часть мирных граждан уже вернулась в свои дома".