Герман Греф раскритиковал отчет о "Газпроме"

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что автор критического отчета о "Газпроме" и его подрядчиках дезинформировал рынок. По мнению Грефа, отчет Sberbank CIB, подготовленный Александром Фэком и Анной Котельниковой, вышел с нарушениями внутренних регламентов компании и этических норм, передает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Глава Сбербанка отметил, что выводы делались на основе непроверенных, неподтвержденных данных. "Что это - безответственность или сознательная провокация, я не могу сказать. Однако наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому Sberbank CIB приняли решение с автором отчета расстаться", - подчеркнул Греф.

В опубликованном в начале мая отчете говорилось, что главными выгодополучателями строительства экспортных трубопроводов ("Сила Сибири", "Северный поток-2" и "Турецкий поток") стали не акционеры, а крупнейшие подрядчики "Газпрома", в том числе "Стройгазмонтаж" и "Стройтранснефтегаз". Также авторы подчеркивали, что капиталовложения в проекты строительства этих трубопроводов не были высокорентабельными.