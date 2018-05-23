Глушаков может стать экспертом "Матч ТВ" на чемпионате мира

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков может провести предстоящий чемпионат мира по футболу в качестве эксперта "Матч ТВ".

Как сообщается на сайте телеканала, это произойдет в том случае, если Глушаков не попадет в итоговую заявку сборной России на ЧМ-2018. На данный момент полузащитник входит в дополнительный список, футболисты из которого могут войти в основной лишь при форс-мажорных обстоятельствах.

Помимо Глушакова в студии "Матч ТВ" будут работать известные отечественные экс-футболисты и тренеры, среди которых Александр Кержаков, Рашид Рахимов, Дмитрий Черышев, Александр Глеб и Сергей Семак .

Также по ходу мирового первенства планируется привлекать мировых звезд, таких как Паоло Мальдини, Франческо Тотти, Эрик Абидаль, Венсан Кандела, и многих других.