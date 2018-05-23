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23.05.2018 22:20
Рубрика: Экономика

Берег удовольствий

Город-курорт на берегу моря подарит гостям незабываемые впечатления
Текст: Ольга Неверова
Российская газета - Спецвыпуск №7573 (110)
Всевозможные развлечения для детей и взрослых, спортивные залы и площадки, театр под открытым небом, бутики, рестораны, частная гавань Sani Marina и даже православная церковь — недаром отели и курорт Sani Resort неоднократно получают самые престижные премии в сфере туризма и гостеприимства.
Отели сети Sani. Отели сети Sani.
Отели сети Sani.

Sani Resort - один из первых комплексов, который стал целым городом-курортом, а не просто отелем на берегу моря. На его территории расположены пять роскошных пятизвездочных отелей с непревзойденным сервисом и пять уникальных спа-центров французского бренда Anne Semonin.

Курорт позволяет выбрать именно тот ритм отдыха, который вам по душе. Для семей больше всего подойдет Sani Beach. Номера оформлены в современном колониальном стиле, с панорамными окнами и видом на Эгейское море и гору Олимп. Два эксклюзивных пляжа - Ammos и Sani Hill - переходят в 5-километровый Bousoulas, где есть услуга babewatch (за малышами присмотрят и обеспечат их игрушками). Ценителям безмятежного семейного отдыха на побережье стоит посетить отель Sani Club, полностью реконструированный к сезону 2018 года. Из номеров-бунгало, оформленных в традиционной для Греции бело-голубой гамме, открывается изумительный вид на море и лес. Пляж отеля с белоснежным песком особенно нравится семьям с детьми - отмель тянется на несколько десятков метров, поэтому вода прогревается очень быстро и не страшно купаться с малышами.

Отель Porto Sani - идеальное место для тех, кто ведет здоровый образ жизни. В ресторанах подают блюда средиземноморской и международной кухни, причем повара используют органические продукты и готовят с пониженным содержанием соли, сахара и жира, так что беспокоиться о фигуре не придется.

Sani Dunes - идеальный отель для уединения пар и для семей - расположен на берегу моря. К услугам гостей частный пляж, самый большой в Греции бассейн с подогревом в форме лагуны, эксклюзивный спа-центр, где пары могут вместе посетить хамам, записаться на массаж или расслабиться в джакузи. Главные рестораны отеля не оставят равнодушными даже самых искушенных путешественников.
Самые взыскательные гости останутся довольны отдыхом в отелях Sani

Уникальный бутик-отель Sani Asterias всегда притягивал к себе внимание королевских и аристократических семей. Исключительный уровень сервиса в сочетании с интерьером отеля из натуральных материалов погружает гостя в атмосферу роскоши и приватности. На частный пляж можно выйти прямо из номера, а услуги хостес и няни помогут сделать время, проведенное на побережье, беззаботным и запоминающимся. В ресторане высокой кухни Water авторское меню создано шеф-поваром - обладателем мишленовских звезд. Если гости отеля захотят посетить заведения или мероприятия курорта Sani Resort, им предложат воспользоваться электромобилем, который позволит осмотреть окрестности быстро и с комфортом.

За маленькими гостями всегда готовы присмотреть в детских клубах под управлением Worldwide Kids из Великобритании. Начиная с 2018 года на курорте открылась футбольная академия Chelsea для детей и подростков от 4 до 16 лет при сотрудничестве с действующими чемпионами Премьер-лиги и одним из ведущих футбольных клубов мира Chelsea. На курорте проводятся два международных фестиваля: музыкальный Sani Festival (июль-август) и гастрономический фестиваль Sani Gourmet (11-15 мая), на котором лучшие шеф-повара, обладатели звезд Мишлен, со всего мира готовят свои уникальные блюда.

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