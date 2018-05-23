Илон Маск обещал улучшить характеристики электромобиля Model 3

Глава компании Tesla Илон Маск заверил, что улучшит характеристики электромобиля Model 3. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее журнал Consumer Reports опубликовал материал, в котором заявил о слишком большом тормозном пути машины. В публикации сказано, что тормозной путь Tesla составляет около 46 метров при скорости 96,5 километра в час.

Также журналисты отметили недостатки в управлении Model 3 и пожаловались на неудобство экрана touchscreen.

"Tesla не остановится, пока Model 3 не будет обладать лучшей тормозной системой по сравнению с любой хотя бы отдаленно похожей машиной", - пообещал владелец компании.