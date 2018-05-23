Новости

Экс-начальника Камчатского спасотряда МЧС обвинили в хищении 04:41
В Чили 14 священников заподозрили в сексуальных домогательствах 04:18
Израильская авиация атаковала морскую полицию в секторе Газа 04:10
В Якутии со дна реки Лена всплыла труба газопровода 03:59
Женщина впервые возглавила прокурору штата Нью-Йорк 03:35
В США выступили против поставок оружия Саудовской Аравии 03:17
Немецкое издательство выпустило карту с российским Крымом 03:00
РФ выступила в ООН против санкций в отношении депутатов 02:44
Илон Маск обещал улучшить характеристики электромобиля Model 3 02:39
Устроивший стрельбу во Флориде мужчина был ликвидирован 02:17
Стали известны подробности первого применения истребителей F-35 в бою 02:05
ЕС не исключил новых мер по защите своих компаний от санкций по Ирану 01:44
Шесть граждан США пострадали при посадке самолета в Гондурасе 01:23
В акциях протеста во Франции приняли участие 139 тысяч человек 01:08
Букер 2018 года получила польская писательница Ольга Токарчук 00:50
Посольство РФ: Глава британского МИД продолжает агрессию к России 00:47
Жителей Флориды по ошибке предупредили о нападении зомби 00:22
В США стартовала ракета Falcon 9 с семью спутниками 00:21
Москвичи увидят коллекцию редких ретроавтомобилей 22.05.2018
В РЖД определили сроки ограничений для дебоширов из "черных списков" 22.05.2018
После аварии на Кутузовском четверо находятся в тяжелом состоянии 22.05.2018
В России могут снизить акцизы на бензин для стабилизации цен на топливо 22.05.2018
В результате стрельбы во Флориде пострадал один человек 22.05.2018
Минтранс РФ утвердил запретные зоны для судоходства во время ЧМ-2018 22.05.2018
Самолет с американцами на борту разбился в столице Гондураса 22.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
Правительство России: "РГ" публикует биографии членов нового кабмина
23.05.2018 02:39
Рубрика: Экономика

Илон Маск обещал улучшить характеристики электромобиля Model 3

Глава компании Tesla Илон Маск заверил, что улучшит характеристики электромобиля Model 3. Об этом сообщает ТАСС.

Илон Маск объявил о появлении двухмоторной Tesla Model 3

Ранее журнал Consumer Reports опубликовал материал, в котором заявил о слишком большом тормозном пути машины. В публикации сказано, что тормозной путь Tesla составляет около 46 метров при скорости 96,5 километра в час.

Также журналисты отметили недостатки в управлении Model 3 и пожаловались на неудобство экрана touchscreen.

"Tesla не остановится, пока Model 3 не будет обладать лучшей тормозной системой по сравнению с любой хотя бы отдаленно похожей машиной", - пообещал владелец компании.

Главное сегодня

Доллар упал ниже 61 рубля впервые с апреля
Мадуро распорядился выслать из Венесуэлы старшего дипломата посольства США
В Дебальцеве выросло число пострадавших при подрыве автобуса
На Кубани глава поселка уволился после резонансного убийства
Правительство утвердило снижение трансферта из бюджета на пенсии