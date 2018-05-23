Как изменились предпочтения курильщиков в России

Доля курильщиков в России сократилась за пять лет с 40 процентов населения (в 2013 году) до 31 процента (на начало этого года).

При этом выросло количество тех, кто сменил традиционные сигареты на электронные, а также начал пользоваться системами нагревания табака, вейпами и кальянами. Сейчас доля курильщиков, предпочитающих эти приспособления, составляет 11 процентов, а в 2016 году она была четыре процента. Таковы данные исследования, проведенного холдингом "Ромир" совместно с Фондом поддержки "Общества Врачей России".

42 процента мужчин и 13 процентов женщин выкуривают в день не меньше трех сигарет. В среднем российский курильщик потребляет в день 17 сигарет.

Как отмечается в исследовании, переход россиян на альтернативные виды никотинсодержащей и табачной продукции объясняет замедление снижения доли курильщиков.