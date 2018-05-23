КНДР допустит южнокорейских журналистов на ядерный полигон

История с недопуском южнокорейских журналистов на ядерный полигон КНДР в Пхунгери получила драматический разворот. Сегодня утром власти Севера неожиданно приняли вновь предложенный Сеулом список журналистов. Ожидается, что репортеров доставят прямым рейсом из Сеула в Вонсан.

"Сегодня утром, когда был открыт канал связи в Пханмунчжоме, мы снова направили Северной Корее список наших журналистов из восьми человек, представляющих один телеканал и одно информагентство. Северокорейская сторона приняла наш список", - заявил представитель министерства объединения Республики Корея.

В этой связи ожидается, что в конце концов репортеры Юга смогут присоединиться к вылетевшим вчера из Пекина в Вонсан иностранным СМИ, которые поедут наблюдать за процессом демонтажа ядерного полигона. Как предполагается, южан доставят из Сеула прямым авиарейсом до Вонсана. Этот маршрут был опробован накануне Олимпийских игр в Пхенчхане, когда для совместных тренировок с северянами в Вонсан из Сеула доставили южнокорейских лыжников.

Напомним, что в ходе межкорейского саммита 27 апреля председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пообещал президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину, что процесс закрытия ядерного полигона в Пхунгери будет открытым. На это мероприятие были приглашены сотрудники СМИ из пяти стран, в том числе из России, Китая, США, Южной Кореи и Великобритании. Затем Пхеньян уведомил Сеул, что приглашает восемь южнокорейских репортеров - по четыре из информагентства News 1 и телеканала МВС.