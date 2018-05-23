Apple возглавила список самых ценных брендов по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал список самых ценных брендов 2018 года. Его в очередной раз возглавила американская компания Apple, которая намного опередила Google, Microsoft, Coca-Cola и Facebook.

При составлении рейтинга учитывала прибыль компаний за последние три года и коэффициент влияния бренда на прибыль в разных отраслях.

Так, стоимость Apple выросла на восемь процентов, составив почти 183 миллиарда долларов. Следом идет бренд Google, оцененный Forbes в 132 миллиарда долларов. На третьем месте оказался Microsoft - почти 105 миллиардов долларов.

Социальная сеть Facebook закрепилась на четвертом месте рейтинга с цифрами - 95 миллиардов долларов. При этом бренд Amazon, оцененный в 71 миллиард долларов, в этом рейтинге впервые обогнал Coca-Cola (57 миллиардов долларов). Бренды Netflix и PayPal также поднялись в рейтинге, их стоимость выросла на 35 процентов и 33 процента соответственно (55 и 98 места).

В список попали только те компании, которые работают на территории США. В частности, в него не вошел китайский гигант Alibaba и Tencent.