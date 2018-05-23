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23.05.2018 13:36
Рубрика: В мире

Косачев оценил вероятность встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Текст: Галина Мисливская

Говорить об угрозе срыва саммита США - КНДР преждевременно, он состоится с 70-процентной вероятностью, заявил "Интерфаксу"  глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Говорить о потенциальной отмене саммита пока рано: если организаторы пообещают американскому лидеру удачное "шоу", то все состоится. Но если триумф придется делить пополам, то Трамп может дать и обратный ход в последний момент. Пока я бы оценил как 70-30 в пользу саммита", - сказал он.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
СМИ: Трамп боится конфуза на предстоящей встрече с Ким Чен Ыном

Так сенатор прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок. Подобные сигналы следует "воспринимать как ставшую уже привычной тактику предварительного шантажа и давления со стороны Белого дома, которому нужен не столько практический результат, сколько презентация успеха этого подхода: надавил, пришел, победил",  добавил он.

Именно поэтому, подчеркнул Косачев, "саммит обставляется предварительными условиями, а другая сторона подвергается откровенному прессингу - этой тактики, как утверждают знающие люди, Трамп придерживался и в бизнес-коммуникациях".

Напомним, ранее лидеры США и КНДР договорились о встрече на 12 июня. Однако во вторник Дональд Трамп сообщил агентству Associated Press, что саммит может быть перенесен на более поздний срок.

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