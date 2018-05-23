Марадона официально стал председателем правления брестского "Динамо"

Легендарный Диего Марадона был представлен в качестве председателя правления брестского "Динамо". Презентация аргентинца прошла в Абу-Даби.

Новость о приглашении Марадоны в Белоруссию стала одной из самых резонансных на минувшей неделе. До официального подтверждения подписания Диего Армандо многие воспринимали всю эту историю как шутку. Но чемпион мира-1986 и правда будет работать в "Динамо". Более того, спустя три дня после подписания соглашения с Марадоной брестская команда выиграла Кубок страны, одолев в финале БАТЭ.

Во время пресс-конференции Марадона, которому по этому случаю вручили майку с десятым номером, поцеловал эмблему брестского клуба. А затем ответил на вопросы журналистов. По словам аргентинца, он не собирается сидеть в кабинетах, а будет в постоянном контакте с командой.

- Для меня это новый опыт и своего рода вызов, - отметил Марадона. - Я прошел путь от маленького мальчика, который мечтал играть в футбол и которому приходилось преодолевать расстояние в пять километров от дома до спортивной школы, до победы на чемпионате мира, - отметил Диего Армандо. - Я с нетерпением жду, когда смогу приступить к своим обязанностям в новой должности. Не собираюсь запираться в кабинете. Буду работать вместе с командой на стадионе, чтобы сделать ее более конкурентоспособной.

Контракт с Марадоной подписан на три года. За это время, по мнению генерального менеджера "Динамо" Вальдаса Иванаускаса, аргентинец сумеет внести ощутимый вклад в развитие клуба.

- Думаю, сегодня большой день не только в истории "Динамо", но и всей Белоруссии, - отметил Иванаускас. - Хотелось бы выразить благодарность Диего. Он принял нелегкий вызов. Марадона представляет футбол не только в своей стране, но и во всем мире. Он приходит к нам с намерением помочь команде и нашей молодежи. Уверен, Марадона справится со всеми вызовами и наше сотрудничество будет продолжаться долгие годы.

В среду же стали известны кандидаты на роль помощников Марадоны. В этом качестве он рассматривает своего бывшего партнера по национальной сборной Луиса Исласа, а также Эктора Энрике и Хорхе Бурручагу. Окончательно с ассистентами Диего Армандо определится в ближайшее время. К своим обязанностям Марадона приступит по окончании чемпионата мира в России, во время которого он будет работать в качестве эксперта государственного телеканала Венесуэлы.