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23.05.2018 09:58
Рубрика: В мире

МИД РФ раскритиковал США за попытки вернуть санкции против Ирана

Текст: Игорь Дунаевский
МИД России раскритиковал США за попытки вернуть контрмеры против Ирана, связанные с террористической угрозой. Замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов во вторник заявил журналистам в Нью-Йорке, что американцы политизируют этот вопрос на фоне собственного одностороннего отказа от сделки по ядерной программе Тегерана.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Иран находится в черном списке Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) уже более 10 лет, но в 2016 году после выполнения Тегераном ряда условий на контрмеры против него был введен мораторий.

Фото: Reuters
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Теперь США пытаются добиться отмены моратория и возобновления контрмер под предлогом того, что Иран якобы не выполнил свои обязательства. Российский дипломат назвал эту инициативу "контрпродуктивной", поскольку ее реализация означала бы "возврат ситуации с Ираном к нулевой отметке", когда исламская республика дистанцировалась от взаимодействия с ФАТФ.

Такие действия США укладываются в линию, которую на днях анонсировал госсекретарь Майк Помпео, пообещавший беспрецедентное давление на Иран если тот не скорректирует свою внешнюю политику. Ранее США объявили об одностороннем отказе от сделки по ядерной программе Тегерана, проигнорировав мнение международного сообщества.

На взгляд Феоктистова, в этом контексте в инициативе США по ФАТФ очевиден политический заказ: "Все громче раздающиеся обвинения в адрес Ирана в финансировании терроризма. Опять востребованы лозунги и клише прошлого о том, что Иран - это главное государство - спонсор терроризма".

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