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23.05.2018 18:33
Рубрика: Экономика

Патент в дефиците

Мигрантам будет сложнее трудоустроиться в России
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7573 (110)
Получить патент, дающий право на работу в России, станет сложнее. Минтруд подготовил законопроект, предусматривающий новые ограничения для гастарбайтеров из безвизовых стран.

Документ размещен для общественного обсуждения на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Фото: depositphotos.com
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Как пояснили "Российской газете" в минтруде, сейчас по закону о правовом положении иностранных граждан у губернаторов есть право принимать решение об указании в патенте, выдаваемом в регионе, профессии, специальности или вида трудовой деятельности покупающего его мигранта.

Законопроект предлагает дать регионам дополнительные права - утверждать перечень профессий и специальностей, по которым в принципе в регионе может быть оформлен патент.

То есть если региональные власти посчитают, что региону не нужны иностранцы в роли, например, дорожных работников, поваров или слесарей, потому как своих местных специалистов, претендующих на такую работу, достаточно, то получить патент для работы по таким профессиям в регионе будет нельзя. Соответственно нельзя будет мигранту и трудиться по таким специальностям. Ему придется искать для законной работы другую территорию.

За губернаторами хотят закрепить право устанавливать лимиты на выдачу патентов в регионе

Как отмечают в минтруде, утверждение исчерпывающего перечня профессий, с указанием которых может быть оформлен патент, позволит создавать условия для трудоустройства иностранных работников в определенные сферы, привлечение в которые обусловлено наличием потребности в специалистах определенной квалификации. Кроме того, появление таких перечней будет способствовать приоритетному трудоустройству россиян и снижению напряженности на рынке труда. Также за губернаторами предлагают закрепить право на установление лимитов на выдачу патентов в зависимости от различного рода показателей социально-экономического развития региона.

Фото: depositphotos.com
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Однако, по мнению президента фонда "Миграция ХХI век" Вячеслава Поставнина, принятие такого законопроекта повлечет за собой расширение теневого рынка иностранной рабочей силы. По его словам, количество гастарбайтеров, которые трудятся в России нелегально, больше, чем тех, кто купили патенты.

"В ситуации, когда у нас открыты границы для жителей стран, с которыми у России безвизовые отношения, и когда в этих странах высокая безработица, а Россия - одна из главных потребителей рабочей силы из них, вводить дополнительные ограничения на приобретение патентов - все равно, что вводить ограничения на легальный труд мигрантов в нашей стране", - считает Поставнин. Тем более, что жители стран ЕАЭС тоже часто работают в России - без патентов и ограничений. В прошлом году их трудилось в нашей стране почти пять миллионов человек.

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