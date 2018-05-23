Мигрантам будет сложнее трудоустроиться в России

Получить патент, дающий право на работу в России, станет сложнее. Минтруд подготовил законопроект, предусматривающий новые ограничения для гастарбайтеров из безвизовых стран.

Документ размещен для общественного обсуждения на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Как пояснили "Российской газете" в минтруде, сейчас по закону о правовом положении иностранных граждан у губернаторов есть право принимать решение об указании в патенте, выдаваемом в регионе, профессии, специальности или вида трудовой деятельности покупающего его мигранта.

Законопроект предлагает дать регионам дополнительные права - утверждать перечень профессий и специальностей, по которым в принципе в регионе может быть оформлен патент.

То есть если региональные власти посчитают, что региону не нужны иностранцы в роли, например, дорожных работников, поваров или слесарей, потому как своих местных специалистов, претендующих на такую работу, достаточно, то получить патент для работы по таким профессиям в регионе будет нельзя. Соответственно нельзя будет мигранту и трудиться по таким специальностям. Ему придется искать для законной работы другую территорию.

За губернаторами хотят закрепить право устанавливать лимиты на выдачу патентов в регионе

Как отмечают в минтруде, утверждение исчерпывающего перечня профессий, с указанием которых может быть оформлен патент, позволит создавать условия для трудоустройства иностранных работников в определенные сферы, привлечение в которые обусловлено наличием потребности в специалистах определенной квалификации. Кроме того, появление таких перечней будет способствовать приоритетному трудоустройству россиян и снижению напряженности на рынке труда. Также за губернаторами предлагают закрепить право на установление лимитов на выдачу патентов в зависимости от различного рода показателей социально-экономического развития региона.

Однако, по мнению президента фонда "Миграция ХХI век" Вячеслава Поставнина, принятие такого законопроекта повлечет за собой расширение теневого рынка иностранной рабочей силы. По его словам, количество гастарбайтеров, которые трудятся в России нелегально, больше, чем тех, кто купили патенты.

"В ситуации, когда у нас открыты границы для жителей стран, с которыми у России безвизовые отношения, и когда в этих странах высокая безработица, а Россия - одна из главных потребителей рабочей силы из них, вводить дополнительные ограничения на приобретение патентов - все равно, что вводить ограничения на легальный труд мигрантов в нашей стране", - считает Поставнин. Тем более, что жители стран ЕАЭС тоже часто работают в России - без патентов и ограничений. В прошлом году их трудилось в нашей стране почти пять миллионов человек.