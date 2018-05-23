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23.05.2018 10:00
Рубрика: Общество

Носорог на продажу: оn-line и c дисконтом

Текст: Александр Емельяненков
Известный российский сайт avito.ru и платформа социальной сети "ВКонтакте" оказались фигурантами доклада-расследования "Разрушение криминальных сетей: киберпреступность в сфере торговли дикими животными", который сегодня, 23 мая, выпускают в публичное пространство Минприроды России и Международный фондом защиты животных (IFAW).

У отдела науки "Российской газеты" была возможность накануне ознакомиться с документом, где предоставлены обобщенные данные и конкретные примеры такой противозаконной деятельности. В ходе шестинедельного расследования, которое спланировано и проведено по инициативе IFAW одновременно в Германии, Франции, Великобритании и России, эксперты обнаружили, что на электронных площадках выставлены на продажу тысячи живых млекопитающих, рептилий, птиц и других представителей фауны из разряда исчезающих и находящимся под угрозой вымирания, а также множество товаров, сделанных из таких животных.

Охрана природы нередко оборачивается спланированным политическим шантажом

Уже сегодня полный текст доклада можно скачать на официальном сайте Министерства экологии природных ресурсов РФ, а здесь и сейчас мы приведем лишь самое-самое. Общие цифры таковы: исследователи IFAW, работая в четырех упомянутых странах, включая Россию, выявили 5381 объявление с сообщениями о продаже 11 772 образцов животных исчезающих и находящихся под угрозой видов. Общая стоимость "товара" - без малого 4 миллиона долларов США. Объявления были размещены более чем на 106 торговых интернет-площадках и платформах социальных сетей.

В нашей стране на 36 торговых интернет-площадках и четырех платформах социальных сетей обнаружено 875 постов с объявлениями о продаже диких животных и птиц, находящихся под охраной. Первое, но совсем не почетное место в списке российских интернет-площадок, на которых велась торговля дикими животными, занял специализированный сайт avito.ru - на нем было размещено более половины всех объявлений, выявленных в ходе расследования на нашей территории.

Как пояснили "РГ" работавшие над докладом сотрудники IFAW, официальной политикой сайта avito.ru запрещено размещение объявлений о продаже находящихся под угрозой исчезновения видов - таких, например, как амурский тигр и белый медведь. Но, несмотря на номинально существующий запрет, на сайте были найдены объявления о продаже образцов обоих видов, а также видов, которые охраняются международными конвенциями, подписанными нашей страной.

Схожие вопросы возникли и к российской платформе социальной сети "ВКонтакте" (vk.com), которая насчитывает миллионы пользователей. Тут количество постов о продаже диких животных значительно возросло по сравнению с результатами схожего исследования, проведенного в 2014 году.

Как это выглядит на практике? Вот несколько примеров, которые сохранись в виде скриншотов в архиве составителей доклада. "Шкура тигра. 500 000 руб." - Сергей из Домодедово. На Аvito.ru он с марта 2015 года, к началу сентября 2017 года, когда начался мониторинг в российском сегменте интернета, успел разместить 29 объявлений. И шкуру свою разложил во всей красе… Сразу за ним - предложение из Кабардино-Балкарии: "Рога сайгака. 10 000 рублей". Пользователь Мария ("Продам черепаху") поначалу хотела выручить 10 тысяч рублей за экземпляр, но спустя время пошла на дисконт - была согласна уже и на 7 тысяч…

- По выявленным в России фактам направлено 46 официальных запросов-обращений в прокуратуру, Росприроднадзор и местные органы природоохраны, - говорит исследователь IFAW в России кандидат биологических наук Анна Филиппова. - На сегодняшний день получено восемнаддцать ответов. Но только в одном случае - это Комитет по природопользованию в правительстве Санкт-Петербурга - добились наложения административного штрафа в размере 2500 рублей…

Фото: depositphotos.com
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Отсюда вывод: мера более эффективная и действенная в таких и подобных случаях - публичная огласка. И публикация доклада должна в этом помочь. Кроме всего прочего в нем показано, какую серьезную угрозу для выживания популяций несет криминальная интернет-торговля дикой фауной.

В отчете приводится информация о проблемах, с которыми сталкиваются специалисты по сохранению редких видов, государственные деятели и представители бизнеса, а также предлагаются подходы к решению назревших задач. Отмечается, в частности, что онлайн торговля слоновой костью (или предполагаемой слоновой костью) по-прежнему представляет собой серьезную проблему: такие объявления о продаже составили одну пятую часть от всего количества объявлений, касающихся продажи диких животных. А в подавляющем числе случаев (80 процентов) к продаже предлагались живые представители дикой фауны, что свидетельствует о популярности такого хобби, как содержание в качестве домашних любимцев животных экзотических видов, включая черепах, попугаев, сов, приматов и даже крупных кошачьих.

Среди выставленных на продажу преобладают рептилии, особенно сухопутные и морские черепахи, доля которых составила 45 процентов от всего количества продававшихся образцов. Почти четверть пришлась на долю птиц, включая попугаев жако, находящихся под угрозой исчезновения. Были выявлены объявления о продаже и других диких животных, в том числе кошачьих, приматов, медведей и даже носорогов...

Какие шаги и охранительные меры предлагают ревнители природы? По инициативе Международного фонда защиты животных 15 интернет-компаний выработали и приняли общую политику в отношении торговли дикими животными. А в марте 2018 года уже более 20 компаний, объединив усилия с WWF, IFAW и TRAFFIC, основали "Глобальную коалицию по ликвидации незаконной торговли дикими животными на основе средств интернета". Члены этой коалиции поставили целью разработать единый подход к борьбе с незаконной онлайн-торговлей дикими животными - с тем, чтобы уже к 2020 году сократить ее масштабы на 80 процентов. Одним из ключевых участников и основателей Глобальной коалиции стала известная во всем мире торговая интернет-площадка eBay.

Как заявил руководитель отдела глобальной политики управления в этой компании Вольфганг Вебер, "мы подтверждаем приверженность делу защиты исчезающих и находящихся под угрозой вымирания видов животных. Наша твердая позиция, преследующая цель решения этой глобальной проблемы, и четкая реализация принятой политики позволили нам в прошлом году предотвратить размещение объявлений или удалить объявления, в которых фигурировало более чем 45 000 образцов диких животных".

Фото: depositphotos.com
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Защитники природы приветствуют такую бизнес-практику и призывают правительственные и государственные структуры - уже на своем уровне - ужесточить национальное законодательство для ослабления угрозы, которая несет киберторговля дикими животными. С этой же целью предлагается обеспечить правоохранительные структуры дополнительными ресурсами и техническими средствами для выявления и ликвидации криминальных сетей, члены которых осуществляют преступные действия против диких животных в интернете. Не менее важна и финансовая поддержка тем неправительственным организациям, которые ведут исследования в сфере киберпреступности против диких животных, и тем, которые могли бы выполнять надзорные функции и заниматься сбором информации по данной проблеме.

Комментарий

Николай Гудков, заместитель директора департамента - начальник Отдела взаимодействия с общественностью и СМИ Минприроды России:

- Сегодня во многом именно рынок торговли животными в интернете стимулирует браконьерство. Мы понимаем, что, фактически, можно ставить знак равенства между нелегальной добычей животных и торговлей ими и их дериватами в интернете. Нелегальная торговля одновременно стимулирует и контрабанду, поскольку незаконный рынок животных преодолевает границы между странами. Россия принимает эффективные меры, чтобы пресечь браконьерство, значительно ужесточив ответственность за преступления, связанные с нелегальным оборотом. Кроме того, в нашей стране высокими темпами развивается сеть особо охраняемых природных территорий, главная задача которых - именно противодействие браконьерству.

Благодаря этим мерам удалось стабилизировать и увеличить численность, например, редчайших кошачьих: амурского тигра и дальневосточного леопарда. Тем не менее, мы фиксируем факты нарушений по многим видам. Поэтому усилиями Минприроды и МВД России разработаны изменения в Уголовный кодекс РФ об ужесточении ответственности за незаконную добычу и оборот водных биологических ресурсов, диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу РФ. Документ принят Государственной Думой в первом чтении.

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ устанавливают ответственность за незаконные приобретение или продажу с использованием СМИ или сети интернет таких видов и их дериватов. Изменения направлены, прежде всего, на борьбу с массовыми случаями продажи шкур, костей и прочих дериватов особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в сети интернет.

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