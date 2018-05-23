Минстрой предложил отменить норму "один дом - один застройщик"

Минстрой РФ предлагает отказаться от правила "один проект - один застройщик" для комплексных проектов, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на "круглом столе" на тему "Актуальные вопросы развития строительной отрасли в Российской Федерации" в Совете Федерации РФ.

"Было очень много споров о том, что принцип "один застройщик - одно разрешение на строительство" парализует работу застройщиков. Мы подготовили и внесли в правительство поправки, которые предлагают механизм: один застройщик - один проект планировки территории", - сообщил он.

Он отметил, что это позволит застройщикам спокойно реализовывать проекты комплексного освоения территории. На один комплексный проект предлагается открывать один счет, что упростит финансирование комплексной застройки.