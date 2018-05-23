Молодой розничный банк реализует масштабную программу развития

Почта Банк недавно отчитался об итогах работы в 2017 году. Финансовая организация, казалось бы, совершила невозможное, демонстрируя устойчивую прибыль одновременно с энергичным развитием.

Сейчас у банка свыше 12,5 тысячи точек в 82 регионах страны. О планах дальнейшего развития "РГ" рассказывает президент - председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.

Насколько сложно удерживать банк в прибыли, реализуя масштабную программу развития?

Дмитрий Руденко: Это непросто, но у нас получается. В самом начале работы банка акционеры поставили амбициозную задачу - развиваться и быть прибыльными с момента выхода на рынок. Мы в плюсе завершили 2016 год, в 2017 году нарастили прибыль до 1,5 миллиарда рублей. Обычно к финансовым результатам стартапов на протяжении первых лет у акционеров отношение несколько снисходительное. Развитие требует инвестиций, которые окупаются в течение некоего промежутка времени. Для нас это была настоящая проверка на прочность - причем не столько для меня как для руководителя, сколько для бизнеса, который мы строим. Время показало, что ставка на качественный клиентский поток в почтовых отделениях, их шаговую доступность и максимальное физическое присутствие вместе с низкозатратной операционной моделью оправдала себя. Почти 90 процентов сети приходится на малые города и сельскую местность. При этом сеть мы наращиваем исключительно за счет собственных средств, акционеры в развитие не инвестируют.

Какие проекты до конца 2018 года вы видите приоритетными?

Дмитрий Руденко: Ключевая задача, для решения которой создавался Почта Банк, - повышение доступности финансовых услуг для россиян по всей стране, и мы над ней работаем. Банк присутствует в 4,5 тысячи городов и сел, в этом году будем делать особый упор на труднодоступных, отдаленных населенных пунктах вне зависимости от того, находятся они в высокогорных ущельях или на расстоянии в сотни километров от ближайшего крупного города. К концу 2018 года планируем увеличить сеть до 17 тысяч точек.

Вторая важная задача - начать обслуживать малый бизнес. Это новый для нас сегмент, здесь очень высокая конкуренция. Мы не торопимся во что бы то ни стало стать в нем первыми. Развивать работу с малым и средним бизнесом Почта Банк будет постепенно. Уверен, в течение нескольких лет мы привлечем значительную часть индивидуальных предпринимателей, которых в России несколько миллионов.

В этом году Почта Банк начал обслуживать малый бизнес

Третье направление - это развитие цифровой платформы банка, повышение удобства дистанционных каналов, которые позволяют миллионам наших клиентов получать финансовые услуги с помощью пары кликов. По мнению отраслевых экспертов, мобильное приложение Почта Банк Онлайн - одно из лучших в стране, и мы намерены держать марку. В том числе за счет более широкого применения биометрических технологий. Кроме того, мы участвуем в запуске Единой биометрической системы, создание которой было инициировано минкомсвязи и ЦБ.

Контуры проекта по работе с малым бизнесом уже обозначены?

Дмитрий Руденко: Конечно. В 2018 году банк сконцентрируется на расчетно-кассовом обслуживании, пока без кредитования. Уверен, что для предпринимателей, живущих в глубинке, Почта Банк станет добрым помощником. Это касается не только доступности наших отделений, но и ряда других преимуществ. Например, открытие счета в течение одного рабочего дня вместо 3-5 дней, как это происходит в других банках. Или организация обучающих курсов, где мы будем в буквальном смысле рассказывать, как вести бизнес, потому что предприниматели, как правило, не имеют финансового образования, они могут не знать, как вести отчетность, каков порядок подачи декларации в налоговую службу, как правильно спланировать финансовые потоки. Не менее важные опции - самоинкассация малых предприятий и удаленное взаимодействие с банком, чтобы не ездить в отделение за каждой квитанцией или выпиской.