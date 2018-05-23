Молодых людей 18-44 лет с инвалидностью будут сопровождать при получении ими профессионального образования и трудоустройстве.

Минтруд и минобрнауки утвердили типовую региональную программу такого сопровождения. Теперь регионам предстоит ее разработать.

Как пояснили "РГ" в минтруде, в программах должны быть прописаны механизмы взаимодействия профессиональных образовательных учреждений, служб занятости, органов местного самоуправления, бюро медико-социальной экспертизы, благодаря этим механизмам у молодых инвалидов не будет проблем с получением образования и последующим трудоустройством.

Региональные программы должны будут включать такие мероприятия, как профессиональная ориентация инвалидов молодого возраста; их сопровождение при получении профессионального образования; взаимодействие ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов с образовательными организациями высшего образования; сопровождаемое содействие занятости инвалидов; проведение в регионах конкурса профмастерства среди инвалидов "Абилимпикс".